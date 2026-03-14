聯合作戰！蔣萬安、張善政一同拉抬李四川

國民黨提名李四川出戰新北市長選舉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨11日提名近日辭去台北市副市長的李四川，出戰新北市長選舉，李今天出席前主席朱立倫辦的活動時，首次談及市政願景以及未來的規劃。同台的台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，也都喊話說期待未來能和李四川繼續合作，大有拉抬李、延續國民黨執政縣市聯合作戰的意味在。



由朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場，活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請國民黨“立法院長”韓國瑜15日來擔任講師，今天則先由黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，藍營大咖雲集。



在各市長發言分享城市治理願景的安排上，主辦方特別讓李四川壓軸發言，讓他自己都笑稱，他之前都是拿鐵錘比較多，很少拿麥克風，因為口才最不好，所以才排最後一位致詞，更謙稱，包括蔣萬安、朱立倫在內都是他的老闆（都擔任過兩人的副市長）。



李四川認為，城市治理最重要的是城市裡的人，雖然每個城市的治理方式都不一樣，但總歸離不開給予民眾安居樂業的環境。他也舉例，過去曾在高雄市擔任副市長一職，奉行時任市長韓國瑜“路平、燈亮、水溝通”。日前他經過高雄左營車站的咖啡店時，就遇到店家請他喝咖啡，原因是“每天上下班的路變平了，就想到你當時推動的政策”，足見市民只想安居樂業的心願。



蔣萬安則表示，跟李四川一起一起打拚快四年，培養出一個眼神就知道對方想什麼的默契，而且對台北和新北兩座城市未來發展都有共同的想法，所以接下來一定會持續密切合作、並肩作戰，推動兩座城市的進步，非常期待李四川，也對其未來有信心。



張善政強調，他和李四川是舊識，自己過去在“行政院”任職時，李就是“行政院”祕書長，做事相當扎實，當時就認為李是非常棒的人才。因此他認為李四川擔任縣市首長的話，一定也相當適合。



而過去基北北桃共同生活圈兩人也多有互動，張善政說，未來要持續一起合作，才能讓基北北桃比擬國際大都市，過去和李四川合作地非常好，期望李當選之後，能夠讓城市合作繼續下去。