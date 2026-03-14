藍白合共識　無具體時程各推3代表協商

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日上午召開共同政見記者會，推進2026藍白合進程。不過，對於下一階段藍白簽署政黨合作協議、藍白共推候選人標準等，鄭麗文、黃國昌都並未具體表明時程。黃國昌僅表示，他與鄭麗文已達成，兩黨各推3名代表，進行政黨合作協議具體內容與文字擬定的共識。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半將召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



黃國昌表示，未來在政黨合作協議中，會有今天提出的共同政策願景，至於選舉過程中可能合作的形式，也都能找到重要的基本原則。這周，他與鄭麗文已初步交換意見，達成兩黨各推派3名代表進行政黨合作協議具體內容與文字擬定的共識。



黃國昌說，時間上，因涉及兩黨黨內各自的民主程序，因此無法給出一個具體時程，但民眾黨抱持最大的誠意與善意，後續積極推動。至於最強的團隊，目前所見最好的方式的確是透過全民調的方式進行，但請給我們一些時間、空間，這需要雙方坐下來好好達成共識。



黃國昌指出，涉及更深水區的具體問題是關於選出最強團隊，也必須尊重在地候選人與在地民眾的聲音，他相信兩黨都能發揮最高的智慧，讓優秀同志的聲音做出最好的安排。



鄭麗文認為，關於藍白合作，黃國昌回答得相當完整，對於整體大方向、怎麼互相作業，我們也都有相當高的共識，我們希望能遵循兩黨內部民主決策的機制，讓藍白合作開大門走大路，經得起所有考驗。兩黨中央各推3名代表組成協調小組後，也要因地制宜，有些縣市藍白都有提名參選人，因此，也一定會納入2位候選人的聲音，希望能充分表達、充分尊重。



媒體追問，若有黨內人士堅持選到底，有否懲罰機制？黃國昌說，民眾黨既然簽了政黨合作協議，若有違反協議不遵守遊戲規則脫黨參選者，民眾黨會有黨內紀律，說大一點，這不是個別政黨的事情，這攸關共同未來的發展，與台灣前進方向的問題。