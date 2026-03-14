鄭麗文：九二共識反對“台獨”立刻就能對話

鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 鄭麗文與黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 鄭麗文與黃國昌14日召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見願景記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對綠營抹紅為“習鄭會”，不排審軍購特別預算條例，中國國民黨主席鄭麗文14日猛批，民進黨的造謠團隊已經到匪夷所思的地步，兩岸恢復交流的唯一政治基礎是“九二共識、反對“台獨”，民進黨之所以造謠，可能是怕兩岸恢復正常交流就會戳破謊言，就是民進黨只剩下賣芒果乾的功能，執政沒有任何成績，端不出任何牛肉。



民進黨發言人李坤城昨稱，鄭麗文為實現“習鄭會”的幻想，在“外交國防委員會”召委馬文君的配合下，下週竟然完全不排審“國防”特別條例相關法案。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



鄭麗文批評，民進黨的造謠團隊已經到匪夷所思的地步，從他擔任國民黨主席後，就幫她排了很多“習鄭會”的行程，每周都會換一個，真的是⋯⋯民進黨人講這件事已變成非常荒唐的笑話。



鄭麗文表示，馬英九的8年執政已證實，兩岸可以馬上立刻恢復和平對話與交流，唯一的政治基礎是“九二共識、反對“台獨”，只要接受九二共識，民進黨下架自己覺得已無用的“台獨黨綱”。陳水扁、蔡英文、賴清德都公開向台灣人、向國際社會宣示，不可能“台獨”、不需要“台獨”、“台獨”不存在，既然是不存在的假議題，為何不乾脆下架“台獨黨綱”？



鄭麗文說，裝睡的民進黨叫不醒，只需要九二共識、反對“台獨”，兩岸就可以非常和平的對話交流，不需要每天兵兇戰危喊打喊殺，但可能這樣就會戳破民進黨的謊言、看破民進黨的手腳，所以自己不斷地堆疊謊言，看得出來民進黨真的很怕在九二共識、反對“台獨”的前提下，就展開兩岸非常順暢的溝通協調。



鄭麗文批評，結果這10年斷送多少台灣人的就業機會？污衊多少陸配？製造多少莫須有的中共同路人？結果是一場場無良的謊言，只為了鞏固自己建立在謊言上的政權與意識形態。不惜讓台灣社會付出無法回復的代價追殺陸配、違反人權、破壞“憲法”、藐視民主制度。因為民進黨只剩下賣芒果乾的功能了，執政沒有任何成績，端不出任何牛肉，謊言一個接一個。她相信越來越多台灣民眾的眼睛是雪亮的、是看得非常清楚的。