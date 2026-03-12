專論：卓榮泰為何要秀東京包機單據？

卓榮泰13日召開記者會秀出7日赴東京看棒球的單據，強調是私人行程，自費支出。(“行政院”提供資料照) 中評社台北3月15日電（評論員 林淑玲）卓榮泰3月7日快閃包機飛東京，宣稱私人行程觀看世界棒球經典賽（WBC），13日被迫秀出單據卻被指破綻百出；近日又傳出賴清德擬出訪台灣在非洲唯一“邦交國”斯威士蘭。卓的行程可能弄巧成拙，賴的行程若仍無法過境美國反而更窘，幾乎衹有拚選舉、滿足同溫層需求功能。



卓榮泰日本看棒球曝光後，宣稱是私人行程，包機費用自付，原本只在“立院”答詢時拿出一個牛皮紙袋稱內有單據與藍委互嗆，愈鬧愈大後才於13日開記者會公佈四項單據，赴日行程共花費新台幣214萬元，其中華航包機費用208萬元，還出示他的存摺證明有扣款。



但卓榮泰公布單據後爭議並未止息，首先，航空界人士點出A321neo客機台北、東京來回包機至少要500萬，華航若只收208萬就是圖利，而且7日搭機，9日才付款也不合商業常理。更何況卓榮泰2月的最新財產申報存款921萬元、債務356萬元，自掏腰包花200多萬去東京看棒球也怪。



總的觀察，這應是一次嚴重被矮化的“所謂外交突破”。卓榮泰雖成為1972年台日“斷交”以來首位赴日的“行政院長”，卻被要求當日往返不過夜、不受訪、不涉政治、不搭行政專機、對外稱未與日本官員接觸。綠營操作微妙，官方宣稱私人行程、否認與日本首相高市早苗見面；部份官員、綠委又強調外交突破，讓綠營支持者很嗨。



但此行卡在中日關係緊張之際，高市早苗先前因“台灣有事”等言論踩了中國紅線，迄今未見緩和，現在又讓卓榮泰出現在東京遭中方發聲抨擊，日方必有壓力。未來處理台日關係應會更加謹慎，如果這是一趟“外交突破”，極可能是弄巧成拙收場。



更值得注意的是，卓榮泰7日東京返台之初態度很強硬，與在野黨吵了一周，13日上午突然開記者會秀出包機等四項單據等，是否與日本方面要求有關，耐人尋味。