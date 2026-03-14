蔣萬安、李四川秀默契　穿衣配色一個樣

蔣萬安和李四川互動熱絡，默契十足。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨11日提名前台北市副市長李四川參選新北市長，甫在10日辭職的李四川，14日就和台北市長蔣萬安同台，兩人要一起拚雙北連線的決心看起來相當高。



不僅如此，蔣萬安和李四川的默契也十足，除了蔣說他們培養出一個眼神就有默契外，連出席公開場合穿衣服的全身配色，也如說好似的幾乎一模一樣。這樣的好默契，當然就會讓藍營對接下來的雙北連線更有信心。



由國民黨前主席朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊14日早上登場。活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請國民黨“立法院長”韓國瑜15日擔任講師，14日則先由黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，藍營大咖雲集。



而這場活動也是李四川辭去北市副市長後，第一次再與蔣萬安公開同台。蔣萬安受訪時表示，“我跟川伯一起打拚快四年，培養出一個眼神就有默契”，而且對這兩座城市未來發展都有共同的想法，接下來一定會持續密切的合作、並肩作戰，對未來有信心。



特別的是，蔣萬安和李四川不僅嘴上說有好默契，兩人在出席該場活動時，就如說好似的，都穿上深藍色外套，搭配白領襯衫，下半身則為淺藍色牛仔褲再加上黑色鞋子，對照朱立倫等人的全套西裝，蔣、李看來就是同個組合，好默契一覽無遺。