關注：朱立倫大秀政治肌肉　目的何在？

國民黨前主席朱立倫辦營隊大秀自己的黨內政治實力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席朱立倫14日領軍舉辦青年營隊，與此同時，現任黨主席鄭麗文則與民眾黨主席黃國昌在新北新莊舉行藍白合作政見發表會。由於兩場活動時間幾乎重疊，引發不少拚場、較勁的聯想。對照近期藍營內受到討論的路線之爭問題，以及連動接下來的2026地方選舉布局，朱立倫的大動作，帶有向黨內展示實力與影響力的意味在，至於所為目的為何，值得關注。



從現場觀察，最特別的是，朱立倫團隊在活動上有刻意降低政治敏感度，都以“朱老師”稱呼朱立倫，而非過去的“主席”，試圖讓整場活動呈現出偏向經驗傳承與青年培訓的氛圍，避免被解讀為是要較勁目前的黨中央。



但實際上，現場的幹部與組織班底，全是自朱立倫擔任黨主席期間的團隊，這種熟悉的運作模式，似乎是在釋放“朱團隊仍然完整存在”的訊號。



而儘管主辦單位刻意淡化頭銜，但在來賓致詞與互動過程中，仍有不少人習慣以“主席”稱呼朱立倫。這種自然反應，反而凸顯出朱在黨內仍具一定分量，畢竟從人情與合作基礎的角度，國民黨目前的地方執政縣市權力版圖，朱立倫確實握有一定優勢。



包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等人，都是在朱立倫主席任內完成提名或徵召，隨著2026年地方選舉逐漸升溫，這些尋求連任的縣市長，朱立倫與他們之間的合作關係，自然成為黨內一股不可忽視的政治資源。

