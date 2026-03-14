關注：藍白合漸步上正軌　難題仍在

鄭麗文與黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，3月進入藍白合關鍵期，中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將進度推進到第一階段的提出共同政見願景，緊接著將共商政黨合作協議，藍白合正式步上軌道。不過，藍白也各自存在問題得解決，藍營無論是中央或地方都有山頭林立的問題，而白營則是面臨黃國昌離開“立法院”後聲量驟減的難題，以及民眾黨創辦人柯文哲的態度。



鄭麗文、黃國昌14日召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見願景記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見。不過，這場共同政見願景記者會，卻衹有藍白兩邊黨中央高層、“立法院”黨團要角出席，藍白地方首長都沒出席，成為這場共同政見記者會的缺憾。



地方選舉的主角應是縣市首長、縣市議員，黨中央通常是輔助的角色，藍白合作雖是攸關全台2026地方選舉勝負的關鍵，但共同政見記者會缺少地方首長的背書，不僅埋下未來地方縣市首長候選人買不買單的潛在問題，也徒增藍營內部山頭林立的話題。



前國民黨主席朱立倫在同一時間也舉辦“模擬Mega City模擬方程式”營隊，且更邀集台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川，較勁意味濃厚。



過往，外界就有朱立倫卸任後“另立黨中央”的聲音，而朱立倫此時此舉也讓綠營名嘴逮到機會猛猛操作“朱鄭對決”話題，無論真假，都已讓藍白共同政見願景記者會的宣傳效果大打折扣，也讓朱立倫抓住話語權，畢竟國民黨現任縣市首長都是朱立倫擔任黨主席期間所提名，鄭麗文未來如何“叫得動”這些地方首長，成為一大問題。

