鄭麗文高雄新春團拜　支持者熱情搶握手

國民黨黨主席鄭麗文進場時受到兩側支持者熱烈回應。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）2026年地方選舉11月28日投票。中國國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩開始要進入選戰模式，趁高雄市黨部15日舉辦“新春團拜暨志家人姐妹會”邀黨主席鄭麗文現身合體造勢，兩人率藍營民代在台上共喊“一馬當先，年底有‘志’一同、翻轉高雄”，展現氣勢與熱度。



國民黨高雄市黨部15日下午在林皇宮宴會廳舉辦“新春團拜暨志家人姐妹會”活動，會場湧進超過一千人，連走道也都擠滿人，相當熱鬧。國民黨主席鄭麗文、藍委柯志恩、陳菁徽、林倩綺到場，高雄藍營議員幾乎都到齊。過程未安排聯訪。



為了替議員拉抬聲勢，活動中央走道也打造成“星光大道”，在兩側支持者手拿應援棒鼓舞下，陸續與支持者握手並步入會場。鄭麗文入場時引起大迴響，支持者熱情搶著握手，還一度拉得太大力，差點讓鄭麗文摔倒。



鄭麗文致詞時提到根據TVBS上週發布的民調顯示，國民黨與民進黨的支持度都是35%打平，但信任度上，國民黨43%高於民進黨的40%，國民黨不僅是全台最受信任的第一大黨，民進黨更陷於嚴重的“信賴”危機。



鄭麗文也說，今天現場衹有“漂亮”兩個字可以形容，氣勢與熱度表示民心思變，她走遍全台，每一個人都說高雄有機會、會變天、會翻盤，決不能辜負人民期待。並宣傳昨天藍白合作從共同願景出發，呼籲高雄鄉親集中所有力量票投柯志恩。



柯志恩致詞時強調，她4年來未曾離開過高雄，承載著大家的期望，高雄要翻轉，希望大家11月28日站出來支持國民黨，“今年12月25日當天一定要在市政府宣誓市長就職”，她要以女性韌力與堅強把高雄推向最友善、最溫暖的真正偉大城市願景。