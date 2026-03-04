全台唯一非全民調　徐欣瑩胞弟為姐抱不平

藍委徐欣瑩的胞弟、台北市政府環保局長徐世勳15日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長初選競爭激烈，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，國民黨新竹縣黨部15日舉辦唯一一場黨內初選電視政見發表會。徐欣瑩胞弟、台北市政府環保局長徐世勳現身為姐抱不平，認為新竹縣是藍營在全台唯一的全民調孤兒，為了因應未來的AI時代，徐欣瑩正是最適合的人選。



國民黨新竹縣長楊文科將於年底卸任，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將於3月28日進行“七三制”（民調70%、黨員投票30%）黨內初選，而其它地區初選皆是全民調。



徐欣瑩的胞弟、台北市政府環保局長徐世勳會前接受媒體採訪時表示，新竹縣現在是一個很關鍵的發展時刻，輝達（NVIDIA）都要到台北市了，輝達執行長黃仁勳也說未來世界的AI要看台灣，而台灣AI的心臟就在新竹，所以這對新竹縣的改變是很關鍵的，新竹縣需要一個適合的領導人來帶領新竹縣發展，徐欣瑩是衛星測量女博士，非常具備對科技的了解，他認為這也是新竹縣鄉親所需要的。



徐世勳指出，新竹縣也是全台灣客家人口密度最高的縣市，要真的能夠了解客家，才能讓新竹縣的文化也能夠展現出來，讓科技城市裡面擁有非常溫暖的客家文化，徐欣瑩非常具備這樣的條件。



徐世勳強調，新竹縣是國民黨在全台灣唯一全民調的孤兒，他現在不管到哪裡大家都在問他這一件事情，但他不知道還能再表達什麼？這也是國民黨必須面對的問題。

