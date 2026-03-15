藍新竹縣長初選火拚　兩參選人政見會零互動

新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩15日出席國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長初選競爭激烈，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，國民黨新竹縣黨部15日舉辦唯一一場黨內初選電視政見發表會，由於競爭激烈，徐、陳兩人眼神幾乎沒有交集，完全零互動。



國民黨新竹縣長楊文科將於年底卸任，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將於3月28日進行“七三制”（民調70%、黨員投票30%）黨內初選，國民黨新竹縣黨部15日舉辦唯一一場黨內初選電視政見發表會。



先到場的徐欣瑩在政見發表會前接受媒體聯訪時表示，她今天很高興可以跟鄉親、好朋友們來闡述整個新竹縣政藍圖。隨後到場的陳見賢則告訴現場守候媒體，他今天心情很美麗，因為自己本來就一直都在新竹縣服務，對於縣政都很瞭解，所以對於今天政見說明會不用特別準備。



有趣的是，徐欣瑩和陳見賢兩人在電視政見發表會前，都到休息室等待發言號次抽籤，但就坐在正對面的兩人，眼神卻幾乎沒有交會，最後抽籤結果由徐抽到1號先發言，陳則抽到2號後發言，抽完籤後兩人便各自離開休息室，到攝影棚準備錄影，整個過程兩人完全零互動。

