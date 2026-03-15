柯志恩與鄭麗文高雄練舞功　全場嗨

國民黨主席鄭麗文、藍委柯志恩15日“新春團拜暨志家人姐妹會”活動同框。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文15日出席高雄“新春團拜暨志家人姐妹會”活動，與黨籍高雄市長參選人、藍委柯志恩同台造勢，也安排大跳《練舞功》，台上台下一起跳有氧健身操來同樂。柯志恩很熟練，鄭麗文也跳得很認真，兩人表情都很投入。



國民黨高雄市黨部15日下午在林皇宮宴會廳舉辦“新春團拜暨志家人姐妹會”活動，會場湧進超過一千人，連走道也都擠滿人，相當熱鬧。這場活動透過國民黨38區黨部主委、理事長、幹部、小組長、黨代表等，展現組織力量。



現場也有安排一場一段帶動跳，播放台灣歌手謝金燕知名的舞曲《練舞功》，這首歌傳唱度相當高，歌曲一放下去，加上主持人在事前已經帶大家練習的3個簡單舞步，現場馬上變成大跳一段“有氧健身操”，台上台下一起嗨。



“跟我來練舞功，我來去無影蹤；跟我來練舞功，我就是一陣風。”洗腦的歌詞與魔性的旋律，柯志恩看起來有事先練過，跳得相當熟練，鄭麗文也是現學現賣，跟著主持人動作來跳，重復幾次馬上就上手。



配合今天到場的主要都是女性為主，許多婆婆媽媽經常利用平日晚間或假日在公園、或寬敞的場地一起練舞，選舉期間，候選人為了爭取曝光與融入，除了到公園拜票打招呼，一起加入練個舞步也可深入基層。

