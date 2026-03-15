藍新竹縣長初選政見會　兩參選人都打AI牌

藍委徐欣瑩15日出席國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長初選競爭激烈，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，國民黨新竹縣黨部15日舉辦唯一一場黨內初選電視政見發表會。新竹縣是新竹科學園區所在地，兩人都主打AI牌，徐強調“雙AI治理藍圖”，陳則提出要設立“AI科學教育館”。



國民黨新竹縣長楊文科將於年底卸任，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將於3月28日進行“七三制”（民調70%、黨員投票30%）黨內初選，國民黨新竹縣黨部15日舉辦唯一一場國民黨新竹縣長黨內初選電視政見發表會，徐、陳兩人都親自出席到場發表政見。



徐欣瑩表示，她若當選新竹縣長，將推動AI教育，讓學生人人有平板，並透過AI遠距醫療與AI醫療專車照顧偏鄉長者的健康。在交通與城市治理方面，則會建立“AI 全動態交通流控系統”、“AI智慧停車”及“AI智慧公車路網”未來也將以AI盤點所有縣政工作，讓行政效率大幅升級，讓民眾洽公系統能邁向全面自動化，自動跳出與試算表單，讓縣民免排隊、免奔波。



陳見賢則在指出，新竹縣是台灣科技重鎮，AI治理必須務實落地，因此他若當選新竹縣長，希望能夠設立“AI科學教育館”、建置政府“通用型巨量資料庫”、推動中小企業AI轉型媒合計劃，以及建立下一代AI人才培育體系。他也期盼透過產學合作與資料整合機制，讓AI應用真正落實在產業、教育與城市治理，讓新竹縣成為台灣AI產業發展的重要戰略城市。



雖然兩人都主打AI，但先發表政見的徐欣瑩在發言最後突然話鋒一轉呼籲國民黨員應該思考，“誰最能守住新竹縣的藍天”、“誰最能夠促成藍白合？”徐還強調，賴清德已宣示2026年選戰將以掃黑肅貪、打擊弊案為主軸，因此國民黨更需要推出最具勝選能力的候選人。