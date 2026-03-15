關注：藍白合成敗決定鄭麗文未來

中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌14日發表共同政見，積極促進藍白合作。（國民黨提供資料照 ） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）2026縣市長選舉逐漸升溫，在野陣營的中國國民黨和台灣民眾黨能否完成藍白整合，成為左右選情重要變數。國民黨與民眾黨近期就縣市長選舉與政策合作展開密集互動，藍白合要以什麼方式呈現，能否真正實現，牽動兩黨發展。對國民黨主席鄭麗文而言，衹有藍白合成功，她才能站穩黨內領導地位。



國民黨目前有14個執政縣市，若年底地方選舉能守住現有版圖，甚至有所突破，鄭麗文的黨內權力勢必更加穩固；反之則將被究責。



也因此，鄭麗文自接任黨主席以來，面對黨內的挑戰，多半採取相對低調處理方式，將所有重心放在推動藍白合作上，看起來就是希藉此鞏固2026的選戰成績，來穩住自己的領黨地位。



從目前發展來看，藍白整合已進入實質協商階段。鄭麗文與民眾黨主席黃國昌14日共同舉行政見發表記者會，宣布成立“3＋3”協調小組，負責縣市整合與政策對接。這樣的機制安排，最大關鍵是必須避免重演2024年大選期間，所謂的讓%爭議，最終導致合作破局。



與2024年大選相比，藍白現今明顯更為務實，目前待整合的縣市長選舉包括新北市、宜蘭縣和嘉義市。其中，嘉義市的整合壓力目前可能是最大的，國民黨已徵召醫師翁壽良，民眾黨則推前白委張啟楷；面對地方基層實力強大的綠委王美惠，看起藍白各自出戰勝算都不大，只有共推一組人選才有機會抗衡。



對嘉義市的整合，民眾黨目前主張以全民調決定人選，國民黨內部則認為應納入地方組織動員與在地聲量因素，接下來藍白怎麼整合，在制度與地方角力的現實之間如何取得平衡，就是國民黨和鄭麗文的考驗。



綜觀藍白整合的難題，就是用何種民調方式來決定為關鍵，雙方對於手機與市話比例、樣本結構等技術問題能否達成共識，可能成為新的摩擦點。如何不重演2024大選的讓%爭議，決定了後續雙方合作的可能性。

