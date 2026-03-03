關注：綠新竹縣提名定於一尊？派系有雜音

賴清德7日赴新竹縣竹東鎮出席客家天穿日活動，竹北市長鄭朝方全程陪同。（照片：鄭朝方臉書） 中評社新竹3月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在藍營黨內初選殺得激烈，綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高，但就在賴清德日前再次赴新竹縣為鄭拉抬聲勢後2天，鄭就遭週刊爆出有土地開發糾紛。綠營未來在新竹縣長是否仍定於一尊？地方派系已有雜音出現。



事實上，鄭朝方涉入的土地糾紛其實已是10多年前的舊聞，兩造對簿公堂也已纏訟多年，但為何卻選在鄭朝方幾乎定於一尊，即可能代表民進黨參選新竹縣長的此時爆出？相當耐人尋味。



據了解，鄭朝方雖然身為民進黨新竹縣黨部主委，但在許多綠營地方派系眼裡，都不把鄭當作是“自己人”，反而多認為鄭朝方不過就是曾擔任過兩屆國民黨籍新竹縣長鄭永金兒子的“外人”。



鄭永金在2001年打敗當時爭取連任的民進黨籍前新竹縣長林光華後，已讓綠營連續6屆、長達24年未能在新竹縣執政過，但諷刺的是，鄭永金的兒子鄭朝方如今卻被綠營視為2026捲土重來挑戰新竹縣長大位的不二人選。



地方人士告訴中評社，鄭永金由藍轉綠的主因是在擔任過兩屆新竹縣長後，原本已順利交棒給國民黨籍前新竹縣長邱鏡淳，但沒想到邱在2014年競選連任時，鄭竟在民進黨禮讓下改以無黨籍身份再次參選新竹縣長，邱最後僅以5611票險勝鄭，也因此種下鄭家和地方派系的長期恩怨。

