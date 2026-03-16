劉世芳今赴“立院”備詢　對決李貞秀受矚目

台“內政部長”劉世芳接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）“立法院”內政委員會今天邀請台“內政部長”劉世芳報告業務概況並備質詢，具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀也在該委員會，由於李的“立委”資格議題持續遭綠營和台官方質疑，其中就屬劉世芳為首的“內政部”追打最為兇猛，因此今天兩人狹路相逢，將在委員會上正面對決，劉世芳是否會上台接受李貞秀的質詢，受到媒體高度矚目。



李貞秀自今年2月3日就職以來，“內政部”多次行發函要求李貞秀、“立法院”依據《“國籍法”》規定，提出申請放棄國籍的證明，但“立法院”回覆給“內政部”有關李貞秀的證明文件中，並沒有大陸官方章戳，李的“立委”資格因而持續受到綠營和台官方的質疑。



中國國民黨“立法院長”韓國瑜11日曾為此召集朝野協商，裁示相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其“立法委員”身分及職權行使，應該予以尊重。



劉世芳今天前往內政委員會進行業務報告並備質詢，內政委員會一早便聚集了大批媒體，關注劉世芳和李貞秀的可能互動，而李也一早就來登記質詢，順序為第七棒。而今天的委員會召委為民進黨“立委”李柏毅，李屆時處理李貞秀質詢劉世芳的問題時的立場為何，也同樣是關鍵。