被賴鎖定戰桃園？黃世杰：若徵召全力以赴

黃世杰。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／2026桃園市長選舉，中國國民黨籍國民黨桃園市長張善政爭取連任態勢底定，民進黨桃園市長人選至今難產。15日傳出，兼任民進黨主席賴清德最新屬意蔣萬安建中同學、曾任桃園市“立委”、現任“法務部政務次長”黃世杰出戰。黃受訪回應，黨若徵召，他當然全力以赴。



下屆桃園市長選舉，民進黨可能人選包括“總統府”副秘書長何志偉、“立委”王義川等人。黃世杰過去被視為親近前桃園市長鄭文燦的人馬，也屬民進黨新潮流。



不過，15日晚間《鏡週刊》報導，賴清德日前兩度徵詢王義川是否有意投入桃園市長選戰，但均遭婉拒。民進黨近期已將目光轉向曾任桃園“立委”、現任“法務部政務次長”黃世杰，盼藉由其地方基礎、選戰經驗與中央歷練，為民進黨在桃園市長選戰中爭取優勢。



黃世杰16日早透過幕僚表示，民進黨選對會有初步徵詢，並交流對桃園選情的看法，但目前重心仍以“法務部”的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。



黃世杰表示，至於最後徵召與否，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。



黃世杰現年47歲，畢業於台大法律學系，有哥倫比亞大學法學院法學碩士學歷，曾任“立法委員”、民進黨中央執行委員、桃園市政府參議、“立法院”司法及法制委員會召集委員、民進黨發言人等多項職務，父親黃金德是桃園農田水利會前總幹事。



黃世杰的家族在新屋地區世代從事農耕，他國中畢業後考上建國中學，曾與國民黨籍台北市長蔣萬安是建中同班同學。2001年以律師高考第一名的成績通過考試取得律資格。現任“法務部政務次長”，曾任“立法委員”、民進黨鄭文燦擔任桃園市長，邀請擔任桃園市政府參議顧問。民進黨“立法院”黨團副幹事長、副書記長、“立法院”司法及法制委員會召集委員、民進黨發言人等多項要職。