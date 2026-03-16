美伊戰爭特朗普需下台階　翁履中預測下一步

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／中東戰爭延燒，美軍猛烈轟炸伊朗石油出口重要島嶼哈格島上的軍事目標，美國總統特朗普揚言，若伊朗干擾霍爾木茲海峽的自由安全航行，他將考慮摧毀島上石油設施。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中15日在網路節目認為，如今美國有點力有未逮，特朗普政府現在非常需要一個下台階，讓他可以脫離這個戰場。他推測，美國現在很可能採取的策略是，打到伊朗可能很多設施都損壞了，最後美國宣布勝利、宣布停火。



針對美伊之戰，翁履中15日在網路節目《中間觀點-翁P聊時事》表示，美國已經陷入某種程度的泥淖，必須要找一個出來的機會，所以加足馬力，想要找一個脫身的機會，所以美國又發動了對伊朗中部的大規模空襲，然後也說要去拿下伊朗重要的哈格島，現在打算要部署美國海軍陸戰隊，也就是要去奪島。本來是把它轟炸，現在是要奪島。



翁履中認為，特朗普打的算盤是，想要一次性有一個壓制的火力，讓伊朗可以在某種程度無法反擊，或者是反擊力道變小，你總要有一個下台階，但是可以看到美國有點力有未逮，包括封鎖霍爾木兹海峽，現在美國政府說，通過霍爾木兹海峽的國家，大家都要盡一份力，然後也呼籲歐洲國家一起來投入。



翁履中表示，其實這場戰爭真的有點師出無名，所以確實是蠻麻煩的，因為大家都還在觀望。美國國務卿盧比歐比較鷹派的作風，需要一場很大很用力的打擊，他的概念就是用強勢的武力來壓制。有時候警匪槍戰當中，警方用優勢火力，就是因為我的彈藥比你多，我的武力比你大，所以就用一輪猛攻，讓你不能出來。



翁履中指出，美國現在很可能採取的策略，就是打到伊朗可能很多設施都損壞了，但可以打到宣布不打、宣布勝利、宣布停火，然後伊朗至少要一個月或者是好幾個禮拜才能夠再反擊；讓美國就可以說，我已經打了，對手很糟糕，但是也不再介入。換句話說，特朗普政府現在非常需要一個下台階，讓他可以轉場、脫離這個戰場。