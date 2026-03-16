接受李貞秀質詢？劉世芳：一定不會知法犯法

台“內政部長”劉世芳受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）“立法院”內政委員會今天邀請“內政部長”劉世芳報告業務概況並備質詢，是否會接受具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀質詢，劉世芳沒正面回應，僅強調今天在內政委員會，就遵照委員會的主席裁示來辦理，也就是說，會以尊重法律為前提，一定不會知法而犯法。



劉世芳也提到，台灣是民主法治社會，無論是“國籍法”、兩岸人民關係條例、選罷法或朝野協商結論，都提及在事實及法律尚未確認前或司法判決前，李貞秀女士的“立委”身分仍有疑慮，但她會遵守法律，不會知法犯法。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部長”劉世芳列席報告業務概況並備質詢，劉在會前接受媒體訪問時做出以上表示。



劉世芳說，“內政部”從頭到尾的立場都一樣，首先，她是“中華民國”“內政部長”，按照台灣是自由民主跟法治的社會，有民主才有法治，遵守法律是當政府官員最基本守則。



劉世芳強調，所以不管是“國籍法”、兩岸人民關係條例或選罷法，或者是“立法院”朝野黨團協商結論，都提及在事實及法律尚未確認前，或司法判決前，李貞秀女士的“立委”身分仍有疑慮，因此，她會按照這樣的方式來遵守，她一定不會知法而犯法。



劉世芳指出，另外，根據台灣的“國家安全法”、刑法、兩岸人民關係條例、“國家機密保護法”、反滲透法等，要求政府官員審慎處理機密文件或機密公文書，因此“內政部”會按照上述兩原則，遵照內政委員會主席的裁示辦理，也就是尊重法律為前提。



媒體再次追問劉世芳是否會答覆李貞秀質詢，劉世芳說，她不回答“如果的問題”。