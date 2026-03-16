賴稱藍執政比日殖民還差　蕭旭岑：背棄台灣

國民黨副主席蕭旭岑（左）接受王淺秋（右）專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北3月16日電／賴清德日前批評國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差，引起輿論譁然。中國國民黨副主席蕭旭岑16日接受在廣播節目訪問表示，賴清德扭曲歷史，認同日本軍國主義，作為“中華民國總統”，他這樣的言論背棄中華民族、背棄台灣，沒有資格當“總統”。



賴清德14日在“台灣‘總統’直選三十週年與民主韌性研討會”致詞表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”。



蕭旭岑16日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時，針對賴清德指稱日本殖民台灣是為了“大東亞共榮圈”，甚至貶低國民黨政府的執政，蕭旭岑沉痛表示，賴清德的發言幾乎是“驚世駭俗”，我們的“總統”不只是媚日、戀殖，居然打從內心認同日本軍國主義，這個是很危險的訊號。



蕭旭岑指出，國民黨籍的“總統”對台灣的建設跟貢獻，賴清德完全都看不到。作為“中華民國總統”，他這樣的言論背棄中華民族、背棄台灣，已經有失去當“中華民國總統”資格的疑慮。



針對上周六藍白舉行共同政見發表會，蕭旭岑指出，民進黨不斷用意識形態來鼓吹抗中保台，國民黨則是針對國際、民生、經濟等民眾關心的議題與民眾黨合作，未來不管是在“國會”、在選舉持續鞏固藍白合作的基礎。



蕭旭岑提到，《TVBS》民調顯示，國民黨主席鄭麗文上任後，國民黨的政黨支持度與民進黨平分秋色。國民黨是35%，加上民眾黨26%，就有60%的民眾支持，鄭麗文的表現獲得主流民意的支持，是有底氣的，請藍營支持者不要擔心。



對於近日美伊戰爭引發的能源危機，蕭旭岑指出，天然氣存量的問題已經講了幾年了，但是現在卡達能源出現問題，我們政府的措施到現在也沒看到一個很清晰的答案。



蕭旭岑說，過去國民黨不斷大聲疾呼，能源必須要平均分配，不能夠只仰賴火力發電或綠能，結果核能全部廢掉，民進黨愧對台灣人民，台灣人把執政的權力交給民進黨，結果民進黨整天都不幹正事，把重點放在鬥爭。