美伊之戰　郭正亮：伊朗祭出3殺招不利美以

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／中東局勢升級，伊朗彈道飛彈遭以色列防空系統攔截，殘骸竟直接擊中了位於耶路撒冷的美國駐以色列領事館。前“立委”郭正亮15日在政論節目表示，伊朗祭出“把你弄瞎、把你攔截彈消耗掉、無人機飽和攻擊”等3殺招；美國如果不是投入相當數量的地面部隊，整個態勢對美國和以色列是不利的，拖愈久愈麻煩。



郭正亮15日在政論節目《國際直球對決》表示，伊朗的邏輯就是這樣，就是要把戰爭外溢，首先外溢到整個阿拉伯半島，把美軍基地的雷達站通通摧毀，所以預警時間變短。然後消耗你的攔截彈，以色列的攔截彈一定首先被消耗，因為你被集中打擊。



郭正亮點出，接下來伊朗的戰略就是，把你弄瞎、把你攔截彈消耗掉、無人機飽和攻擊，或者是打那種很大的炸彈，比如最近打了一個14噸炸彈，彈頭15000公斤，不是那麼大的彈頭，可是就在空中集束炸彈，各種子母彈就出來了，那一次子母彈估計有80枚，那個也沒有辦法防。



郭正亮指出，以色列有用國家的法律限制，戰區受災的狀況若外洩，最多可以判5年，所以我們就不容易看到照片。可是打到第13天，也開始有一些外洩的狀況，尤其是特拉維夫。伊朗不好打耶路撒冷，因為是三教合一，可是他一定會重擊特拉維夫、海法，這兩個城市一定會被打。



郭正亮認為，現在阿拉伯半島的攔截，幫不上忙，雷達預警也幫不上忙；就知道美國為了照顧以色列，花了多大的精神，它就是知道伊朗在發展導彈跟無人機，所以就想方設法要幫以色列攔截、幫它做雷達預警。伊朗前段時間都在打阿拉伯半島，尤其是阿聯酋，又集中打約旦。他認為，美國如果不是投入相當數量的地面部隊，整個態勢對美國和以色列是不利的，拖愈久愈麻煩。