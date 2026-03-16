許淑華喊話賴：看看日本殖民對原民屠殺

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月16日電（記者 方敬為）針對賴清德稱“國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。”中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，以賴清德的位階講出此般背離史實的言論，實在有失高度，請賴到原鄉走走看看，當時日本殖民對台灣原住民的鎮壓、屠殺是原民朋友心中的痛，不應只為了討厭國民黨，而說出昧於歷史事實的言論！



賴清德14日出席“台灣“總統”直選30周年與民主韌性研討會”致詞表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”，相關言論引發爭議。



許淑華16日主持縣務會議後，對於賴清德說法受訪表示，該言論確實不合適，歷史有其事實根據，大家都可以去查一下，我們不否認日本在殖民的時候有在台灣建設，但是對於台灣人民的舉動，可以請賴清德到原鄉走走看看，南投仁愛鄉就是當年霧社事件的發生地，當時日本殖民對台灣原住民的各種鎮壓、屠殺，迄今仍是原住民朋友心中的痛。



許淑華認為，賴清德此番言論有失高度，不能夠因為討厭國民黨而講出背離歷史的言論，賴可以不喜歡國民黨，也可以批評國民黨，但是對於歷史的部分不應扭曲，而是要完整的呈現。這幾天也有專家學者提到當年台籍慰安婦的歷史傷痕，截至目前日本方面也沒有正式對此做出正面回應，這些都是台灣老一輩民眾的傷痛，賴清德身為“中華民國總統”，理當面對歷史，而不是昧於歷史事實。