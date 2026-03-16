對伊戰爭美2航母遠離　張延廷爆原因

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／伊朗推出水下無人機“阿茲達爾”，殺傷力比水雷更大。台前空軍副司令張延廷15日在政論節目認為，伊朗的“阿茲達爾”如果數量一多，美軍的制海權，未來包含航空母艦等等，都會受到水下無人機這方面的威脅。而這次美國的航空母艦林肯號、福特號，離得遠遠地，若不如此，伊朗空中無人機就會過來了。



張延廷15日在政論節目《中天辣晚報》表示，水下無人機、水面上軍艦或者空中無人機很容易被雷達發現，但是水下很難，只能依靠聲納。水下無人機不是使用柴油，而是使用電瓶電池。若使用磁性偵測儀，畢竟水下無人機是金屬製造，問題是水下無人機小，磁性也小，很難發現，磁性偵測儀、聲納探測器也就很難抓到他，因此，水下無人機的隱密性高、突擊性強。



張延廷說，水下無人機的作戰半徑變大了，因為它小，推動系統也就不用大，它的作戰半徑可以到達600公里，因此距離伊朗的海岸線600公里之內的軍艦都要小心一點。



張延廷認為，伊朗的“阿茲達爾”只是剛出來，但如果數量一多，美軍的制海權，將來包含航空母艦、兩棲作戰艦、巡洋艦、驅逐艦、巡防艦，都會受到水下無人機這方面的威脅.可能就要離海岸線更遠，要在它的作戰半徑之外，這樣海權目標被這個水下無人機征服了嗎？



張延廷指出，因為科技改變作戰型態，像美國的航空母艦，包含林肯號、福特號，好像沒有發揮很大的戰略功能，好像有點在戰場上褪色。以前航空母艦一出來，大家都怕到了，這一次好像並沒有，離得遠遠地，不離得遠遠地了，伊朗無人機空中就過來了，若是重創，面子就會掛不住。