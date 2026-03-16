藍委陳永康提防禦首重電網　台軍方：列參考

台“國防部”副部長鍾樹明答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）鑒於美伊戰爭爆發，中國國民黨籍“立委”、前海軍二級上將陳永康16日建議，台海若發生戰爭，防禦的第一優先一定是電網，若72小時恢復不了，社會機能將崩潰。台“國防部”副部長鍾樹明回應，後續將納入台灣之盾的參考。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請台“國防部”副部長鍾樹明報告“借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量”，並備質詢。



陳永康質詢時表示，可以看到美伊戰爭打的都是民間設施，包括煉油廠、電網、高科技運算中心。台海防禦第一優先的一定是電網，沿著台灣西部建置的17個超高壓配電站，若是被打、跳電，72小時恢復不了，醫院崩盤、社會崩盤，這時候跟飛彈打多少沒有必然的直接關聯。防禦很重要，電網、能源、廣播系統、醫療系統都非常重要，需要做成網路架構。



陳永康說，伊朗的防空系統雖被摧毀，但反擊力量仍在，即便以色列有鐵穹系統，但因為飛彈有限，就算有幾百枚、幾千枚，透過無人機的耗損也不夠用，“中科院”有研究無人機干擾計劃，包括雷射干擾、方陣快砲，這可以抵消很多的無人機攻擊，而不是產製多少枚飛彈去攔截多少進犯的遠程火箭，因為我們的數量永遠不夠。軍方也得總和所有偵測裝備，三軍裝備訊號要通聯，這也還有努力的空間。



鍾樹明回應，委員的建議將後續納入台灣之盾的研討參考，軍方將研製、籌獲低成本的攔截武器，希望能同步建置防空能量。