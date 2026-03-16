盧秀燕拜會波士頓市長吳弭　大讚台灣之光

台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（照片：台中市政府提供） 中評社台北3月16日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日啟程訪美，13日上午拜會波士頓市長吳弭，兩人針對交通路網與住宅政策等核心市政展開交流。盧秀燕細心留意到吳弭辦公室的全家福照，盛讚雙親均來自台灣的她，在繁忙市政與家庭生活間取得平衡，展現領導力與韌性是“台灣之光”。



盧秀燕與吳弭兩位女首長相見歡並進行市政深度交流，針對交通轉型，吳弭詳細分享波士頓推動3條免費公車路網的初衷，強調市府透過大數據分析，精準鎖定高搭乘率、交通瓶頸路段及主要經濟走廊，藉由簡化收費程序來加快行車效率，有效緩解城市交通壓力。



盧秀燕對此高度認同，並大談台中“雙十公車”政策，強調台中透過10公里內免費及最高收費10元的機制，照顧了8成通勤族並落實公平性，雙方在推動公共運輸效能上的理念不謀而合。盧同時也對波士頓對民生預算的大比例投入深表讚許。



吳弭1985年生，今年41歲，父母來自台灣，她在芝加哥長大並畢業於哈佛大學，其後受其大學時期的導師、現任麻薩諸塞聯邦參議員伊莉莎白·華倫影響而開始投身政治。她曾於2016年至2018年間擔任市議會議長，後於2021年波士頓市長選舉勝出，成為該市有史以來首位經選舉產生的女性及非白人市長，及美國東岸首位亞裔市長。



在這場會晤中，雙方牽起深厚的地理淵源。吳弭提到，她的雙親皆來自台灣，且現在仍有親戚居住在台中，這份特殊的連結讓她對台中備感親切。



盧秀燕也細心留意到吳弭辦公室內的全家福照，特別稱讚吳弭身為3個孩子的母親，能完美在繁忙市政與家庭生活間取得平衡，展現出令人驚艷的領導力與韌性，她身為女性政治人物感同身受。