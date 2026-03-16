蔡正元轟賴清德　看日本殖民台灣殺多少人

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／賴清德14日出席“台灣‘總統’直選三十週年與民主韌性研討會”回顧二二八事件、白色恐怖等事件，提及“國民黨對待台灣人民比日本殖民還差”遭到抨擊。前“立委”蔡正元表示，先不說民進黨統治台灣人有沒有比國民黨好，先來看日本人是怎麼統治台灣人，歷史記錄會說話。



蔡正元15日在臉書發文表示，賴清德說，東京知事是司馬遼太郎讓人一頭霧水？賴清德還說，日本人統治台灣人比國民黨好，先不說民進黨統治台灣人有沒有比國民黨好，先來看日本人是怎麼統治台灣人。



蔡正元一一列舉如下：



1895年7月5日

日本人展開“頭家莊大屠殺”，殺害1，000多人，頭家莊就是台中潭子（也有人說在桃園平鎮，日本人的記載略為模糊）。



1895年7月22日

日本人展開“大溪三峽大屠殺”，4萬人口的村莊燒成廢墟。



1895年7月25日

日本人展開“桃園中壢大掃蕩”，40萬人瞬間變難民流離失所。



1895年8月8日

日本人砲擊苗栗竹南，有7，000人在村莊內。



1895年08月27日

日本人砲擊彰化殺害600人。



1895年10月7日

日本人襲擊雲林的斗南、土庫、大林，殺害5，500人。



1895年10月10日

日本人攻擊民雄、嘉義，殺害1，000人。



1895年10月11日

日本人焚燒台南鹽水成灰燼，殺害500人。



1895年10月12日

日本人攻擊台南新營，殺害600人。



1895年10月20日

日本人攻擊台南佳里，殺害1000名壯年男性，隔天再殺害2000名老弱婦孺，這是台灣史上著名的“蕭壟大屠殺”。成堆屍體掩埋在金唐殿和廣安宮附近。



1895年10月21日

日本人攻擊屏東六堆，用燃燒炮彈焚燬長治鄉，鄉民無一倖免，全部燒死，史稱“火燒莊慘案”。



1896年1月4日

日本人焚燒宜蘭一萬多戶住宅，殺害4，331人，史稱“宜蘭大屠殺”。



1896年1月6日

日本人在基隆、萬里、金山沿途燒殺，殺害2，831人，史稱“金包里大屠殺”。



1896年6月22日

日本人在雲林斗六燒毀4，295棟民宅，殺害6，000多人，史稱“雲林斗六大屠殺”。當時日本設立的台灣高等法院院長高野孟矩記載：“日軍出兵，七十餘莊燒燬，村民不分善惡，盡行殺戮，強姦女子，搶劫錢財，剖挖人膽。”



1897年10月7日

日本人在新北坪林湖桶村屠村，將300多名村民不分男女老幼，全部處決。



1898年1月

日本人下令霸佔原住民的林地，號稱“林地國有化”。



1898年11月14日

日本人下令高雄燕巢滾水坪男性鄉民，128人集結在觀水宮前，用武士刀全部斬首，史稱“滾水坪事件”。橋頭鄉筆秀、中崎、三德等村，所有男子全部殺光，史稱“六班長事件”。田寮的牛稠埔和鹿埔、台南龍崎下寮仔，集結搜捕所有男子全部殺害，史稱“牛稠埔事件”。合稱“阿公店大屠殺”。



1898年11月22日

日本人下令台南白河枋子林，17歲以上60歲以下男子238人，聚集廣濟宮前用武士刀全部斬首。



1899年

日本人下令台灣人不得經營樟腦生意，衹有三井物產可以獨佔。



1901年

日本人下令衹有日本人才能經營糖業，台灣人不准設立“株式會社”（股份公司）。



1902年5月26日

屏東地主蘇雲梯、蘇雲英兄弟向日本人舉報，“屏東商人林少貓結夥造反”。日本人不分青紅皂白，殺害林少貓的家屬及親友500多人，史稱“阿猴大屠殺”。蘇姓兄弟的孫子曾任民進黨的大官，其曾孫女正要代表民進黨競選某大都的市長。（未完有空再續）