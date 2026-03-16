呂禮詩曝原駐日兩棲艦增援中東　美節奏亂了

呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／美軍第31陸戰隊遠征支隊的2500名陸戰隊員與“的黎波裡號”兩棲突擊艦航經台灣附近海域，正前往阿拉伯海，增援中東。台前海軍艦長呂禮詩在政論節目表示，美國的節奏被打翻了，他意外發現一件事，原本一直停靠在日本佐世保的“的黎波裡號”，已經開拔前往中東。



呂禮詩14日在政論節目《前進戰略高地》表示，現在已經打翻了美國的節奏，因為美國海軍的最新動態，我們很意外的發現一件事情，就是“的黎波裡號”一直停靠在佐世保，現在它不僅已經往南走，已經穿越了巴士海峽，而且絕對不是單一條艦而已。



呂禮詩說，根據美國海軍學會最新的報導，“的黎波裡號”的第31遠征部隊，現在已經開拔要前往中東了，這個也就是美國總統特朗普當初所講到地面部隊的部分。除了“的黎波裡號”之外，其實還有兩艘船沒有辦法掌握，也就是新奧爾良號跟聖地牙哥號的船塢運輸艦，現在還不知道在哪裡。



呂禮詩指出，如果他們整個整合起來，就變成一個兩棲待命支隊，其實也就彌補了，這一次跟以往有關於波灣戰爭唯一最大的差別，就是以前都有派兩棲的預備支隊，這一次沒有。



呂禮詩更點出，三艘船可以帶這麼多的部隊，至於這麼多的部隊通通派出去，是不是有效？其實很難講。你要怎麼樣去接近伊朗，因為如果說你是在荷姆茲海峽以東的位置，你可能打不到重點，你又過不去荷姆茲海峽；因為美軍兩三年前在紅海的遭遇，也就已經把美軍的士氣打到胡說八道。實際上，當時胡塞組織還不是正規軍，而是“拖鞋軍”，用的都是伊朗的裝備。