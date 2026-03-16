衝刺無人機實力　台官方曝將投資以色列

台“國發會主委”葉俊顯接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）針對台灣軍工產業鏈發展進度，台“國發會主委”葉俊顯16日表示，政府正推動軍工產業鏈發展，並透過創投基金投資日本、以色列等國，希望取得關鍵技術，同時配合美國推動“非紅供應鏈”政策，強化台灣無人機產業實力。台灣的目標是2028年軍工產業產值達新台幣300億元，今年先達200億元。



美國與以色列聯手與伊朗的戰事持續升高，台官方上午首度透露將與以色列在軍工產業合作。



葉俊顯16日在“立法院”經濟委員會答詢指出，台灣正在建立軍工產業鏈，政府也關注無人機相關產業發展。他表示，美國正推動“非紅供應鏈”的無人機產業政策，台灣也透過“經濟部”相關輔導專案參與其中，建立相當規模的非紅供應鏈體系。



葉俊顯說，近年無人機產業需求大幅增加，特別是在俄烏戰爭背景下，台灣無人機出口量出現明顯成長，成長幅度達35倍，除了軍事用途外，無人機也可應用於防洪、防災與農業等領域。



葉俊顯表示，政府也透過創投基金進行國際投資，鎖定日本、以色列等在軍工與科技領域具有優勢的國家，希望藉由資本合作取得關鍵技術，進一步強化台灣軍工產業鏈。



邱議瑩質詢，政府提出的軍工產業與無人機發展計劃，在相關文件中僅有簡短幾行文字，與“五大信賴產業”中的軍工產業發展定位相比顯得不足，無人機在不對稱作戰中扮演重要角色，俄烏戰爭已證明台灣無人機的戰略價值。



邱議瑩說，台灣無人機產業近年出口量大幅增加，部分甚至流向俄烏戰場使用，顯示市場需求強勁，但另一方面，台灣自身在軍購方面卻常面臨外部限制與掣肘，值得政府重新檢視軍工產業政策與發展規模。