藍白合作縣市長選舉　學者示警4大變數

授鈕則勳認為，除了藍白合的利基外，進入深水區的協商，仍有4大變數。（鈕則勳教授臉書） 中評社台北3月16日電／中國國民黨、台灣民眾黨14日聯合舉辦“逐夢台灣，許你未來”共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文、黃國昌一起主持，藍白合作布局縣市長選舉。文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，除了合作的利基外，進入深水區的協商，仍有4大變數。



記者會中黃國昌主張透過全民調方式產生最強候選人，鄭麗文則強調應遵循兩黨民主決策機制，讓合作“開大門、走大路”，經得起社會檢驗。



鈕則勳15日在臉書發文表示，藍白黨主席鄭麗文與黃國昌召開記者會，發布共同政策主張，將以民生議題為主軸，朝政黨輪替邁進。鄭黃想藉此建構了藍白合主場，除了民生議題較易凝聚共識、建立互信外，兩位主席也能透過結盟的態勢相互拉抬。畢竟黃國昌卸任“立委”，少了政治舞台，鄭麗文想徐圖後進，卻又無選舉戰功時，兩人一拍即合確有邏輯，雖然兩黨仍有大咖，如民眾黨前主席柯文哲、國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜等，但只要鄭黃聯手，便能膨脹彼此的權力，抗衡大咖或平起平坐。



但除了合作的利基外，進入深水區的協商，仍有有待克服的變數：



深水區的選舉議題合作，如共推機制、禮讓縣市、議員席次的總量管制或禮讓等，要尋求平衡未必容易，畢竟白營內部也會針對這些議題有不同意見與談判底線，黃作為主席勢必有壓力。特別是其間的“鄭黃博弈”會否讓黃也想藉談判拉高來凸顯自己的權力與權威，而非對鄭的意見概括承受。如黃國昌當然可能將議題掛鉤2028的合作一起來談，藍軍不讓的話，破局風險當然拉高。



特別是黃國昌所說的“全民調”共推機制，若沒有幾分把握，又哪會提出？若在藍白合推選區經全民調評比，黃與白營選將全軍覆沒、藍軍又無順勢禮讓議員選區、對2028又無保證時，合作生變的可能機率便會上升。畢竟現今白營區塊衹有退黨的新竹市長高虹安，若合作選區都是藍營勝出，黃有無能耐安撫黨內不滿的力量，在藍營回饋又被認為不夠時，當然是變數。