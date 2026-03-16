藍質疑美化經濟數據　台官方：仍需持續觀察

台“國發會主委”葉俊顯接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）中東戰事升高引發原油價格暴漲，台“國發會”公布2026年1月景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，連續2個月亮出代表景氣熱絡的“紅燈”，被國民黨“立委”楊瓊瓔質疑太樂觀。“國發會主委”葉俊顯16日表示，中東衝突2月底發生，現行數據是反映2月初之前的經濟狀況，尚未完全反映戰事影響，相關變化仍需持續觀察。



葉俊顯在“立法院”答詢表示，“主計總處”預估今年經濟成長率可達7.71%，整體經濟仍具動能，原先政府對經濟規模與出口預估約6100億美元，但隨著外需需求強勁，各研究機構近來不斷上調對台灣經濟成長的預測。



對於台官方漂亮的數據，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔則質疑，中東戰事升溫已造成能源供應不確定，民生市場早已出現警訊，上游石化原料如乙烯、丙烯供應不穩，塑膠袋、乳膠手套等產品出現漲價與缺貨情形，部分廠商甚至不敢報價與接單。桶裝瓦斯近期也調漲新台幣40元，民生能源壓力明顯增加。



楊瓊瓔表示，在全球能源供應競逐與中東局勢動盪背景下，石化原料供應可能受到不可抗力因素影響，民生物價上升壓力已逐漸顯現，但官方卻持續公布景氣紅燈，質疑政府是否過度樂觀。



“國發會”公布，2026年1月景氣對策信號綜合判斷分數較前月增加1分至39分，景氣燈號連續2個月亮出紅燈。景氣對策信號燈號中，“綠燈”代表景氣穩定，“紅燈”代表景氣熱絡，“藍燈”則代表景氣低迷。



葉俊顯指出，目前台灣出口表現相當暢旺，帶動投資與經濟活動持續活絡，股市成交量也持續上升，因此景氣燈號仍有機會維持良好表現，包括鋼鐵與精密機械等產業，未來景氣也有機會持續改善。