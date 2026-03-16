台軍方承認卓榮泰用軍機場沒公文　藍委砲轟

藍委黃仁質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰7日稱私人包機從台北松山軍用機場（松山基地指揮部）起飛赴日看棒球賽。台空軍司令部參謀長、中將李慶然16日表示，“行政院”行前通知召開會議沒有正式發函，是以電話通知召開語音會議。中國國民黨籍“立委”黃仁批評，從松指部包機到任何地方，應以公文為主，若是私人行程不應使用公務資源，這樣的行為已構成瀆職等罪行。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請台“國防部”副部長鍾樹明報告“借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量”，並備質詢。



黃仁質詢時問及，卓榮泰利用松指部赴日看棒球，牽涉上級機關迫使下級機關承擔不該承擔的責任，甚至嚴重到以私人身份使用“國防”資源，卓榮泰包機使用松指部的前一天，找了很多機關召開專案會議，相關會議通知的內容是什麼？



李慶然回應，“行政院”通知召開會議沒有正式發函，是以電話通知召開語音會議。



黃仁批評，從松指部包機到任何地方，應以公文為主，實為公務行為，若是以私人行程就不應使用公務行為，很多人都在質疑松指部，你們願意冒這麼大的風險，沒有任何行文，衹有電話指示要包機，這樣的行為已構成很多瀆職、違反公務法等罪。卓榮泰此舉是向公務員做出最糟糕的示範，未來松指部必須堅持接到公務行程才執行，而不是電話告知空軍就必須配合，你們也有失職的問題！