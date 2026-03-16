南投焚化爐環評掀抗爭　許淑華籲勿政治操作

民眾撒茶葉抗議，與警方發生衝突。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月16日電（記者 方敬為）南投縣環保局今天召開“名間鄉焚化爐案第二階環評範疇界定會議”，民進黨籍名間鄉長陳翰立號召反焚化爐自救會和環保團體到場抗議，並在場內撒茶葉杯葛會議召開，場面火爆。國民黨籍縣長許淑華對此強調，南投縣高達八成民意支持興建焚化爐，選址都經過嚴謹評估，呼籲理性討論、回歸科學依據，勿政治操作。



南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，縣府環保局今年1⽉31⽇召開“名間焚化爐案⼆階環評範疇界定會議”，當天有自救會成員下跪，也與環評委員對罵，導致該會議未能順利做結論。環保局16日續開延伸會議，自救會和環保團體一早就到南投縣婦幼館會場外聚集，拉白布條、高舉抗議和反對標語，表達強烈反對在名間鄉設立焚化爐。



縣府為避免上回激烈衝突重演，派駐多名員警到場維持秩序，並在入口處設置路障管控人員進出，會場內並將主席台與座位席區隔開來，但自救會成員見狀相當憤怒，當場撒茶葉抗議，怒指南投縣府要毀掉名間的茶產業，並與阻擋的警方爆發衝突，有兩人被警方強行帶離現場。



許淑華同一時間在縣府主持縣務會議，她強調，南投縣每天產出約250噸生活垃圾，但因為長年沒有設立焚化設備，仰賴外縣市協助焚化，焚化後的底渣與飛灰還得再運回南投，對縣民生活相當不便，縣民選她擔任縣長就是要解決事情，所以她不會把問題繼續遺留，絕對會把焚化爐設好。



許淑華表示，南投縣高達八成民意支持興建焚化爐，選址都經過嚴謹評估，民進黨部分政治人物有意將焚化爐建設作為選戰攻防議題，是不智慧的做法，呼籲理性討論、回歸科學依據，勿政治操作。