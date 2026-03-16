高金素梅：日軍以殺光、搶光、燒光摧毀部落

高金素梅回憶她曾在朋友家看到泰雅族人被日軍砍頭的照片。（取自高金素梅臉書） 中評社台北3月16日電／高金素梅15日在臉書提及，賴清德提到“國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差。”賴言下之意，是說日本殖民者對待台灣人民比國民黨好? 她作為一個長年向台灣原住民族歷史學習的原住民後代，聽到賴這種冷血的評論，她感到傷心和憤怒。她也說，許多泰雅族同胞並不知道日軍曾經以殺光、搶光、燒光的三光政策摧毀我們部落。



她並在臉書影片提及，她跟作家徐宗懋出版圖文集《無言幽谷》，講述1913年至1914年日本陸軍第一聯隊侵略原住民部落所犯下的戰爭罪行。



她在這本書寫序“我是誰？”並回憶她曾在朋友家中看到一張照片，正是一位日本軍人正在砍下泰雅族抗日英雄的人頭，她看著看著眼淚奪眶而出，這泰雅族被侵略歷史她竟然人生過半之後才發現。甚至許多泰雅族同胞並不知道日軍曾經以殺光、搶光、燒光的三光政策摧毀我們部落。



高金素梅強調，殺戮、掠奪、控制、同化就是日本殖民台灣的手段。作為一個長年向台灣原住民族歷史學習的原住民後代，聽到賴清德這種冷血的評論，她感到傷心和憤怒。



她要嚴正地指控：賴清德這種說法，是對我們原住民族先輩抵抗日本殖民者歷史的無知，更是對日本人所殺掉的原住民族先輩的不敬和污辱。