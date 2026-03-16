賴批藍執政比日殖民差　英系莊瑞雄緩頰

民進黨團幹事長莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月16日電（記者 莊亦軒）賴清德日前表示中國國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差。民進黨“立法院”黨團幹事長、英系“立委”莊瑞雄16日在“立院”接受聯訪表示，不同世代與政黨，對歷史會有不同解讀，最重要的是“心在台灣”。



賴清德14日在台灣智庫舉辦的研討會致詞時表示，國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。



莊瑞雄表示，台灣歷史上經歷過殖民統治與威權體制，不論是外來政權或過去威權時代，對人民而言都是不堪回首的過程，因此不同的人會有不同史觀與感受，這是正常現象。他認為，在民主化之後，社會應該更重視當前國家的方向，而不是停留在對歷史的爭辯。



莊瑞雄指出，不論是賴清德或一般民眾都會對過去歷史有各自的看法，但最重要的是現在所有政黨是否真正以台灣為出發點，是否願意為台灣的未來努力，“心在台灣”才是最關鍵的判準。



莊瑞雄表示，台灣未來是要與大陸更加緊密結合，還是要與理念相近的民主國家合作，關係到國家長遠發展方向。他認為，民進黨的立場很清楚，就是讓台灣走向世界，與價值相同的國家深化交流，而不是回到過去國民黨執政時期過度依賴大陸的路線。



記者提問民進黨在桃園市長選舉提名人選，莊瑞雄表示，自己身為選對會成員，目前桃園市部分尚未討論，六都當中的台北市、桃園市提名仍在整體規劃中，不需要過度解讀。他強調，民進黨在六都布局一定以勝選為目標，最後推出的人選會是具有競爭力的強棒。