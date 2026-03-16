不斷氣過於樂觀？台官方：向美澳買

台“國發會主委”葉俊顯接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）中東戰事升溫，引發全球能源供應危機，關於台灣“斷氣”與否？台“國發會主委”葉俊顯16日表示，目前台灣天然氣安全儲存量約為11天，政府將持續與“經濟部”及中油協調，“經濟部長”龔明鑫也說3到6月都不會“斷氣”，並規劃增加向美國與澳洲購買天然氣，以確保能源供應穩定。



中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔在經濟委員會質詢提到，目前市場上民生能源價格持續上升，但政府卻表示能源供應穩定，卡達天然氣供應受限，加上液化天然氣存量僅約11天，政府卻仍宣稱能源無虞，質疑官方評估過於樂觀。



葉俊顯16日在“立法院”答詢指出，龔明鑫已說台灣今年3到6月都不會“斷氣”，“經濟部”已宣布3月桶裝瓦斯暫不調漲，後續是否調整仍需視中東戰事發展而定，政府將持續觀察國際能源情勢，台灣天然氣安全存量約為11天，“經濟部”對於3、4月天然氣調度評估仍屬可控範圍。



葉俊顯說，目前台灣仍維持從多元來源取得能源，未來也會增加向美國與澳洲購買天然氣，以確保供應穩定，原油方面台灣安全儲存量相對較長，政府也會持續開發多元進口來源，降低能源風險。



葉俊顯表示，若國際油價上漲1%，天然氣價格可能上漲1至2%，但政府過去常透過凍漲或緩漲方式平抑台灣物價，因此實際衝擊仍可適度減緩。未來仍須持續觀察中東軍事衝突持續時間，才能評估對能源市場的長期影響。



楊瓊瓔質詢，目前市場上民生能源價格持續上升，但政府卻表示能源供應穩定，卡達天然氣供應受限，加上液化天然氣存量僅約11天，政府卻仍宣稱能源無虞，質疑官方評估過於樂觀。



國民黨籍“立委”鄭正鈐表示，外界曾有說法指出台灣天然氣安全存量僅7至10天，與官方說法不同，質疑“經濟部”與“國發會”數據是否一致？若中東戰爭持續升溫，台灣電力與能源供應恐面臨更大壓力。



國民黨籍“立委”鄭天財則質詢，美國可能對台灣啟動關稅措施及中東戰事若影響霍爾木茲海峽航運，政府是否已有因應方案？無黨籍“立委”陳超明也關心是否真的會出現台灣“斷氣”？影響民生、半導體科技發電等？



葉俊顯答詢，“經濟部”有承諾3、4月天然氣供應無虞，5、6月也不會有所謂“斷氣”，而對於中東戰事與能源供應風險，政府將持續關注國際情勢，並透過多元能源來源與價格調節機制，降低對台灣經濟與民生的衝擊。