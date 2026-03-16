新系是日人後代？吳思瑤反駁哪一位

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月16日電（記者 莊亦軒）賴清德日前表示中國國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差。針對中國國民黨籍“立委”翁曉玲批評民進黨派系新潮流與日本關係密切，民進黨政策會執行長、新系“立委”吳思瑤16日在“立院”表示，賴清德談話重點在於台灣民主化與主權在民，而非美化殖民歷史。



針對中國國民黨“立委”翁曉玲批評新潮流與日本關係密切，身為新系成員的吳思瑤回應，相關說法毫無根據，“新潮流裡面哪一位是日本人，我完全不知道”。她說，自己確實學過日文，也對日本很熟悉，但這樣的指控完全沒有事實基礎。



賴清德日前批評國民政府來到台灣後對待台灣人民“比殖民統治的日本更差”，引發國民黨不滿。翁曉玲發臉書貼文稱，試想如果台灣今天仍被日本統治，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣可能會有“護國神山”台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系“新潮流”。看到賴清德不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，賴清德可能真不是台灣人。



針對中國國民黨“立委”翁曉玲批評新潮流與日本關係密切，身為新系成員的吳思瑤回應，相關說法毫無根據，“新潮流裡面哪一位是日本人，我完全不知道”。她說，自己確實學過日文，也對日本很熟悉，但這樣的指控完全沒有事實基礎。



吳思瑤指出，“立法院”新會期才剛開始，就出現這種負面攻擊，只會破壞議事氣氛，“新會期應該比專業、比實力，而不是比抹黑、比潑糞”。她指出，賴清德並未美化任何殖民歷史，相關說法是國民黨刻意操作議題、惡意轉移焦點。



記者提問民進黨高雄市長陳其邁點名知名節目主持人謝震武參選台北長，吳思瑤回應，各界點名的人選包括律師謝震武等，顯示社會對首都選戰高度關注，也代表民進黨與友軍陣營有多位具競爭力的人選可供評估。她表示，民進黨選對會正在審慎徵詢與討論，一旦拍板，將提出最適任、最具勝選機會的人選，“好人選值得等待，首都選戰一定會推出best of the best”。