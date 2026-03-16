伊朗無人機可打美與台同款雷達？台軍方回應

綠委王定宇質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 謝日升答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 綠委王定宇質詢。（中評社 鄭羿菲攝） “立法院”“外交及國防委員會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭中，伊朗使用低廉無人機見證者（Shahed）打中美軍佈置在卡達價值高達11億美元的“鋪路爪”預警雷達（PAVE PAWS），而台灣樂山雷達也是同款，引起綠委關切為何能打中？有否與美方交換意見？情報參謀次長室次長、中將謝日升16日表示，因美伊戰爭仍在進行中，不適合說明，但絕對有與美方交流意見。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請台“國防部”副部長鍾樹明報告“借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量，並備質詢。



民進黨籍“立委”王定宇質詢時指出，伊朗廉價的無人機見證者一台不到新台幣100萬元，卻打中全世界衹有4座之一、佈置在卡達昂貴的“鋪路爪”預警雷達，為何能打得到？Shahed速度非常慢，是時速約50公里、聲音巨大的小摩托，俄羅斯也在俄烏戰爭中使用，雖然打擊目標不夠準確，但卻打中很多電廠等民生設施。



王定宇問及，在美伊戰爭中，Shahed因為速度過慢，導致雷達系統當成雜訊過濾掉，這是否為真？在雷達設定波段上，為了過濾太多雜訊，是否造成小型無人機在一定速度下，被自動過濾為雜波？



台空軍司令部參謀長、中將李慶然回應，Shahed部分，目前資訊不夠清楚，而小型無人機部分是有相關情形，但會根據目標速度大小做不同設定，且陣地也都有加裝干擾器，飛得越慢所受影響越大。



王定宇追問，Shahed因為慢、便宜、容易發動飽和攻擊，再加上使用材料對雷達波而言穿透性較好，這種量大又便宜的油彈炸藥，我們使用反輻射干擾反而更貴，我們目前有能力目獲？有能力處理？



謝日升指出，目前美伊戰爭正在進行中，“我方”不太適合把掌握到的資訊公開。王定宇追問，“我方”有與美方意見交流？謝日升說，這絕對有。王定宇最後提醒，慢速、便宜、容易發動飽和攻擊的無人機類型，看得見用機槍就能打掉了，但問題就在被雷達過濾掉看不到，這種“兩光的小摩托”新型攻擊方式反而很麻煩，因為量大、設定好放飛後就不會管了，只要有打到東西就好。