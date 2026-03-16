李貞秀對著空氣質詢　怒嗆劉世芳藐視“國會”

民眾黨委員李貞秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀今天在內政委員會質詢時，要求台“內政部長”劉世芳上台備詢，但現場主持會議的召委、民進黨“立委”李柏毅裁示尊重官方立場，所以劉不用上台。由於雙方僵持不下，李貞秀最終決定在質詢台上講述她今天要質詢的題目和相關內容，形成了一幅整個過程7分鐘，李都對著空氣質詢的特別畫面。



最終在李貞秀發言結束時，李柏毅還裁示說，在下一位委員發言結束後會休息五分鐘，可以請“內政部”等一下在休息的時候，針對“民眾”的提問，如果有不正確的地方，可以做出一些回應，對社會做出一些交代。



期間民眾黨團主任陳智菡也頻繁上台與李貞秀提供意見，李貞秀也針對社會住宅議題持續發言，並一再詢問劉世芳是否要回應，但劉和相關列席官員都沒有回應。



李貞秀在質詢時先說，今天“內政部”代表行政部門來“立法院”備詢，“內政部”有義務站上質詢台接受質詢，行政部門態度意義何在？是否藐視“國會”？請主席裁示。



李柏毅回應說，行政立法互相尊重，所以尊重“行政院”，官員可以不用上台，其實所有委員會都會遇到，就尊重李貞秀女士發言，李貞秀強調“台灣是法治國家，民眾都在看，‘中華民國憲法’還在這，任何‘立法委員’職責，要依循法律判決，難道我質疑她貪污，她就沒資格當‘內政部長’了嗎？是不是要等法律判決？起碼要先提告等法庭判決定讞才成立吧？”



李柏毅則說，“行政院”所有官員都沒這項法律問題，但李貞秀女士目前身份有法律問題。李貞秀打斷他的話說，法律判決了嗎？有人提告嗎？韓院長已經裁示了，她現在是合法的“立法委員”，請主席保持公正。



但李柏毅重申“法律不能協商，尊重李貞秀女士發言，我們是不是可以繼續時間？”李貞秀則堅持要讓劉世芳上台，李柏毅則表示“行政院”官員可以不用上台備詢”，李貞秀說，“我不好意思耽誤剩下委員時間，那一樣繼續時間沒關係”，才繼續發表她有關居住正義的質詢題目。