劉世芳不上台　李貞秀嗆倉皇離席侮辱台灣

民眾黨委員李貞秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 內政委員會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀今天在內政委員會質詢時，要求台“內政部長”劉世芳上台備詢，但現場主持會議的召委、民進黨籍“立委”李柏毅裁示劉不用上台。對此，李貞秀受訪回應說，劉世芳不只是對她個人侮辱，也是侮辱整個台灣民主的，劉世芳此舉是完全不敢站上質詢台接受監督，最後還倉皇離席。



劉世芳今天赴內政委員會報告業務概況並備詢，但在輪到李貞秀質詢時，李柏毅雖讓李貞秀上質詢台，但裁示尊重行政官員立場，可以不用上台，劉世芳也坐在位子上沒有要上備詢台的意思，雙方僵持許久後，最終李貞秀只好對著空氣質詢。



李貞秀隨後接受媒體訪問時表示，劉世芳和民進黨“立委”稱呼她為女士，不只是對她個人的侮辱，也是對整個台灣民主的侮辱。她強調，今天要質詢的是社會都關注的民生議題、居住正義，但顯然劉世芳完全不敢站上質詢台接受監督，最後還倉皇離席。



媒體追問，李貞秀是否會對民進黨召委的裁示感到不被尊重？



李貞秀說，當然還是首先感謝召委，至少有讓她上台，但是李柏毅對民進黨、對同黨行政官員的袒護，其實民眾都在看了，希望未來召委可以秉持中立。



李貞秀強調，“立法院”是“國會”民意的最高殿堂，所有行政官員依照“憲法”，本來就應該有接受備詢的責任跟義務，而不是這樣自己片面認定，沒有經過任何法源依據、法律文件，甚至法律判決，而有個人意識形態認定，直接拿掉一個“立法委員”的問政權利。

