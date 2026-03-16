看藍白版軍購案　台軍方：計劃被完全打亂

黃文啟答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 綠委羅美玲質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 綠委羅美玲質詢內容。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院”版、中國國民黨版、台灣民眾黨版軍購特別條例草案，即將在“立法院”併案審查，民進黨籍“立委”羅美玲16日問及，如何看待藍白將“行政院”版的防空系統及反彈道系統拿掉？台“國防部”戰略規劃司長黃文啟指出，若無法符合冗長規劃的計劃預算制度，勢必造成所有文件得重修，只看到金額而看不到需求，整個計劃勢必被完全打亂。



“行政院”版本軍購特別條例草案總金額為新台幣1.25兆元、國民黨版本為3800億元、民眾黨版本為4000億元。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請台“國防部”副部長鍾樹明報告“借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量，並備質詢。



羅美玲質詢時問及，中國國民黨、台灣民眾黨版本的軍購特別條例，把“行政院”版的防空系統及反彈道系統拿掉，只留下反裝甲無人機飛彈系統，這對整個防空系統是否是很大的危機？



黃文啟表示，整個軍事投資的規畫，是依照計劃預算制度而來，無論哪個版本都必須符合計劃預算制度才有辦法執行，現在所有的項目不是衹有項目跟金額而已，在前面都已經耗了冗長時間，去完成建案文件整理後的規劃書，接下來才完成預算書表，這2個項目去年都已經俸“行政院”核定了。



黃文啟說，也就是說，這些所有的規劃項目，都已經在完整的計劃預算制度範圍之內，若沒辦法符合，勢必造成後面所有文件必須重修，尤其在需求段落，若只看到金額而看不到需求，整個計劃勢必被完全打亂。



黃文啟提到，第二個問題是，在需求端包含了很大程度的整合，放在商購與委置案當中，AI技術的變化非常快，如果今天用比較僵化的軍售去購買，很容易造成拿到東西後，還要花很大力氣與金額去更改。因此在規劃時，已經針對國內外商源進行很多調查及討論，在作戰需求上已經做了長期的評估，及對未來的展望與需求。