李貞秀對空質詢白委齊抗議　綠召委給軟釘子

白委上前抗議綠召委，但全程都帶著笑容。（中評社 張嘉文攝） 民眾黨委員李貞秀表達不滿。（中評社 張嘉文攝） 內政委員會召委、綠委李柏毅笑著解釋自己的立場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀今天在內政委員會質詢時，要求“內政部長”劉世芳上台備詢，但現場主持會議的召委、民進黨“立委”李柏毅裁示尊重官方立場，所以劉不用上台詢答也不必提供資料。李貞秀抗議未果，最終只能對著空氣質詢。



而在李貞秀質詢結束後，民眾黨“立法院”黨團副總召王安祥、民眾黨“立委”洪毓祥也陪同李貞秀向李柏毅抗議，只是抗議過程中，眾人全程都保持著笑容，並沒有意思要升級為嚴重衝突，李柏毅因此也沒感受到壓力，仍強調自己是尊重官方立場，最終給了眾白委一個軟釘子吃。



李貞秀先批評李柏毅說，主席在掩護民進黨官員，這是“毀憲”亂政最好的表現，“中華民國”合法當選的“立委”，請劉世芳站上備詢台，她可以這麼傲慢、公然藐視“國會”，消極看待民意監督嗎？



但李柏毅仍堅持說，尊重李貞秀的發言，但“行政院”的態度我們也尊重，這樣兩邊都有空間。



洪毓祥則不滿回嗆說，“立委”在“立法院”的職責就是質詢，官員也要接受質詢，不然當官員很爽啊。

