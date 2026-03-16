阿公當日軍伕一去不回　藍議員批賴亂講歷史

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 資料照） 中評社台南3月16日電（記者 蔣繼平）針對賴清德稱“國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差，中國國民黨台南市議會黨團發言人、議員蔡育輝向中評社表示，賴清德“排中、媚日”亂講歷史讓人看不起，他的阿公二戰時被日本殖民政府叫去當軍伕，一去不回頭，他痛披民進黨“一直在講228事件受害者，怎麼都不講日本殖民受害者？”



賴清德14日在“台灣‘“總統”’直選三十週年與民主韌性研討會”致詞表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”。



賴清德本命區就在台南市。蔡育輝16日表示，賴清德就是“排中、媚日”，為了抗中，所以媚日，這種心態很不好，完全沒有考慮到，台灣族群很多從大陸來，忽略日軍侵華歷史所導致家破人亡的痛，只為了保持民進黨政權，每一步都是為了政權。



蔡育輝痛批，日本在中國大陸殺死多少人，又在台灣殺死多少人，但是這段歷史都不講。



蔡育輝表示，國民黨執政後，讓台灣社會各種條件越來越好，百姓受到良好教育，經濟發展越來越好。如果是日本殖民統治，台灣人根本抬不起頭，都當二等公民，沒有受教機會，經濟上無法獨立，政治無法受重視，怎麼會比國民黨執政更好呢？



蔡育輝表示，國民政府1949年遷台，1990年代起解除動員戡亂、“國會”全面改選，並於1996年達成首次“總統”直選。50年打下基礎，朝民主化選舉、並達到政黨輪替，才有民進黨執政。蔣經國執政會比日本殖民還差嗎？



蔡育輝表示，賴清德講話完全沒有根據，只為了達到政治目的，不擇手段，連歷史也要亂講，讓人看不起。



蔡育輝表示，日本侵台殺死好多人，連他的阿公也是當軍伕，當時在打二次大戰的太平洋戰爭，結果一去不回頭，他們家也是日本侵台的受害者。民進黨一直在講228事件受害者，怎麼都不講日本殖民受害者？



軍伕是指第二次世界大戰期間，被日本殖民政府從台灣徵調至戰場負責後勤、搬運、修築工事的非戰鬥員工人，不具備軍人身分。通常從事危險的粗重勞力，死亡率高，地位甚至低於軍馬與軍犬，是“身不由己”的時代悲劇。