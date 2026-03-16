藍關切“主權基金”　官方：美也沒有要慎評估

台國發會主委葉俊顯接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 藍委謝衣鳳。（中評社 張穎齊攝） 經濟委員會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）關於台灣是否成立“主權基金”，來因應國際局勢及財政經濟變化，台“國發會主委”葉俊顯16日表示，目前政府仍在評估“主權基金”相關制度與國際案例，包含外匯資金使用方式是有償或無償，以及是否需要立專法規範，相關政策仍在研究評估階段，他強調，“國發會”目前僅能就政策評估部分提出意見，“行政院”層級尚未作出最後決定。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢，“主權基金”評估報告何時出爐，以及外匯資金是否採有償或無償方式運用，並關切是否需要透過專法設立“主權基金”。



葉俊顯16日在“立法院”經濟委員會指出，“主權基金”的設立牽涉政策比較與制度設計，目前“國發會”正在蒐集國際案例進行評估，全球近190個國家中，真正設立“主權基金”的國家僅十多個，美國本身也沒有“主權基金”，因此政策設計需要審慎評估。



葉俊顯說，若未來要成立“主權基金”，外匯資金使用方式究竟採有償或無償機制，仍需進一步討論，也需要研議是否透過專法規範相關運作。他強調，“國發會”目前僅能就政策評估部分提出意見，“行政院”層級尚未作出最後決定。



談及對美關稅與貿易情勢，葉俊顯表示，近年台灣出口成長與雲端服務供應商（CSP）需求增加有關，部分廠商確實加大對美國布局，但整體仍呈現多元布局情形，美國對強迫勞動與產能過剩議題的關注，對台灣衝擊相對有限，但由於台灣對美貿易順差較高，美方可能會有所關切。



葉俊顯表示，台美已就關稅議題進行協商，包括“15%不疊加”的安排以及相關ART機制等，傳統產業對此相當支持，在與日本、韓國等競爭國家相比的情況下，相關安排讓台灣企業維持在相同起跑點。雖然台灣簽署自由貿易協定（FTA）數量不多，但台灣企業調整能力強，因此仍具競爭優勢。



葉俊顯也提到，台積電目前主要投資布局在美國亞利桑那州鳳凰城，但若地方政府有相關需求，也可與企業進一步溝通，例如台中或彰化等地是否具備投資條件，仍可持續討論。



葉俊顯強調，目前在美國232條款關稅政策下，台灣仍維持最惠國待遇，政府也會持續協助產業因應外部經濟環境變化。



國民黨籍“立委”謝衣鳳則質詢，美國301關稅調查與對等關稅政策可能帶來的影響，而台灣近期出口表現強勁，但美方可能對台灣貿易順差擴大產生疑慮，部分產業可能被迫調整全球布局，例如出口基地轉往歐洲、日本或美國，中小企業與傳統產業恐受到衝擊。