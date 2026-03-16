洪毓祥：中東戰事可能拖長　通膨危機

白委、經委會召委洪毓祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）針對中東戰爭，造成原油價格暴漲、能源供應出現危機，台灣民眾黨籍不分區“立委”、“立法院”經濟委員會召委洪毓祥接受中評社訪問表示，若戰事拖長、國際油價突破每桶100美元，將引發新一波全球通膨壓力，台灣能源結構對天然氣依賴度高，若卡塔爾等來源供應受影響，將能源安全與民生物價造成衝擊，必須提高警覺。



洪毓祥指出，台灣官方往往在選舉前維持價格穩定，但選後可能一次調整，例如過去一年電價就曾多次上調，若能源與通膨問題未妥善處理，未來民生經濟仍可能面臨更大壓力。



洪毓祥表示，原本美國總統特朗普曾預期衝突可能在1個月內結束，但從目前各國經濟與軍事專家的研判來看，戰事可能會拖得更久，若戰事延長，關鍵變數之一是霍爾木茲海峽是否受到影響，以及美國是否會承擔維護能源運輸安全的角色。



洪毓祥，出生於高雄市，澳門科技大學商學院博士。曾任資策會軟體技術研究院副院長代院長。



洪毓祥向中評社指出，目前國際市場最關注的是原油是否突破每桶100美元，一旦突破，全球通膨壓力將明顯升高，對台灣而言，除了能源價格問題外，也涉及“國安”與能源存量問題，台灣天然氣安全儲量只有11天，一旦地區衝突擴大，各國都可能需要調貨，屆時未必能確保供應穩定，因此必須高度關注通膨風險。



中評社問：怎麼看中東戰爭對半導體供應的影響？

