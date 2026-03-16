賴香伶任苗栗副縣長　鍾東錦：藍白合示範區

苗栗縣政府16日舉行賴香伶就職副縣長歡迎茶會。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣副縣長賴香伶致詞。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣副縣長賴香伶16日就職，白營大咖齊聚祝賀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶16日正式就任苗栗縣副縣長，包括民眾黨創黨主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌等白營大都齊聚為賴送上滿滿祝福，希望賴接下來能跟中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦攜手合作，為苗栗縣民眾一起打拚。



鍾東錦指出，政黨之間本來就是既競爭又合作的關係，他認為藉由賴香伶擔任苗栗縣副縣長這次的藍白合作就是很好的示範，他過去是以無黨籍當選苗栗縣長，未來也希望能繼續跟大家合作，這才是苗栗最大的公約數，他也期盼未來在賴香伶加入縣府團隊後，能讓各項縣務推動更加順暢。



苗栗縣政府16日舉行賴香伶就職副縣長歡迎茶會，包括柯文哲、黃國昌、鍾東錦、民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍、新竹市政府秘書長張治祥、民眾黨前苗栗縣黨部主委馮啟彥等人都到場祝賀。



鍾東錦在致詞時表示，他要特別感謝柯文哲主席，過去在他選舉被媒體圍攻時，站出來拉了他一把，所以當他去邀請賴香伶來擔任苗栗縣副縣長時，賴就跟他必須要柯主席同意才行，後來他就去拜會了柯主席，並經過黃國昌主席的同意借將後才促成這樁美事，讓苗栗女兒賴香伶有機會能夠回家鄉來服務。



賴香伶則感謝鍾東錦縣長讓她有機會能夠再回到政府部門服務，她說，鍾縣長給她的責任都是她過去所擅長的領域，包括在社福、長照、教育、衛生等領域，她認為苗栗在高齡時代來臨之下，長照還是必須要再做更多縝密的規劃，也需要中央很多經費的支持，因此她會長照處密切合作，讓各種資源都可以盡速到位。



賴香伶提到，她非常感佩鍾縣長已經把陽明交大在苗栗的學區都已經設定好了，因為高教人才培育沒有那麼容易，除了校地以外，還有師資，也必須跟其他縣市來搶年輕人，把年輕人的夢想築在苗栗縣，也是鍾縣長很重要的政策與方向，她會在這部分繼續努力，讓留才、育才、培才能在苗栗真正實踐。