藍委未聲援李貞秀　綠委繼續用力打

內政委員會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）“內政部長”劉世芳16日上午在“立法院”內政委員會拒絕接受台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀質詢，隨後上場質詢的中國國民黨“立委”丁學忠請劉世芳上備詢台，問自己準備的質詢題目，並未就劉世芳不接受李貞秀質詢一事表態聲援。



包括丁學忠，接下來質詢的藍委鄭正鈐和徐欣瑩都有點名劉世芳上台，但都只問自己原本設定好的題目，都沒聲援李貞秀。



反倒是綠委抓住了機會，繼續追打李貞秀的所謂國籍和“立委”資格問題，甚至質疑李的陸配身分會有洩露機密的疑慮。



民進黨“立委”、今天委員會召委李柏毅在主持會議裁示劉世芳不必接受李貞秀質詢，也不必供資後，也在其質詢時間，請劉世芳上台說明。他強調，公職人員應遵守“國籍法”，若存在國籍疑義，涉及機密資料與“國安”問題時必須格外謹慎。



劉世芳回應說，由於目前未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的官方資料，因此對其索資與相關資料提供“礙難照辦”。



李柏毅表示，各黨派“立法委員”及公職人員都應遵守“國籍法”，公職人員應維持單一國籍，在“立法院長”韓國瑜協商結論下，李貞秀目前屬於“已就職、未解職”的狀態，因此他尊重“行政院”一貫態度，讓“內政部”及所屬官員可以不必上台詢答。



李柏毅稱，“立委”質詢時可以討論社宅政策、居住正義等議題，但也必須考量資料涉及的“國安”風險。譬如若詢問“警政署”保二總隊對於電廠、水廠、通訊中心與科學園區等“關鍵基礎設施”的防護內容，相關資料可能涉及維安與“國安”問題。



對此，“警政署長”張榮興回應表示，關鍵基礎設施的相關資料屬於機密資訊，若涉及維安防護，原則上不會提供。



劉世芳則表示，李貞秀目前仍存在“國籍法”疑義，“立法院長”在黨團協商時也提到，在相關事實查明與司法最終判決之前，對其職權行使予以尊重，但政府官員仍須依法行政。



劉世芳認為，“國籍法”的主管機關為“內政部”，若“立委”存在國籍疑義，就必須回到法律程序處理。但截至目前為止，從李貞秀到職前一天起，“內政部”都未收到任何官方文件證明其已放棄中華人民共和國國籍。