柯文哲向鍾東錦掛保證　讚賴香伶工作能力強

民眾黨創黨主席柯文哲16日出席苗栗縣副縣長賴香伶就職茶會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶16日正式就任苗栗縣副縣長，民眾黨創黨主席柯文哲出席就職茶會時當場向中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦掛保證表示，以賴過去在台北市政府被他折磨過的歷練，一定能帶著最強的工作能力為苗栗縣帶來許多幫助。



苗栗縣政府16日舉行賴香伶就職副縣長歡迎茶會，包括柯文哲、鍾東錦、民眾黨主席黃國昌、民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍、國民黨籍“立委”邱鎮軍、新竹市政府秘書長張治祥、民眾黨前苗栗縣黨部主委馮啟彥等人都到場祝賀。



柯文哲在致詞笑說，鍾東錦縣長眼光真好，因為賴香伶是勞工運動出身，也當過台北市政府勞動處長，可以處理很複雜的勞雇關係，且賴也有“國會”的歷練經驗，他可以跟鍾縣長保證，以他認識賴十幾年來的相處，賴的操守和能力絕對沒有問題，賴從“中央”到地方的經驗也都有，他相信賴可以為苗栗縣政府和苗栗縣民帶來很多的幫忙。



柯文哲指出，他會認識賴香伶是因為2014年他當選台北市長後，透過網路舉辦海選來徵求局處首長，賴當時主動來報名，並經由投票當選，因而擔任台北市政府勞動局長。當時有人質疑賴香伶是搞勞工運動出身的體制外人士，怎麼適合來當勞動局長？但認為過去在體制外走上街頭的人，能進到體制內來進行改革，應該可以做得更好，後來賴擔任6年多勞動局長期間也從沒讓他失望過，當時在賴帶領下的勞動局，在台北市政府的各項評比下，滿意度都是最高的。



柯文哲提到，2019年他成立台灣民眾黨，2020年第一次推出不分區“立法委員”，賴香伶就排名第一順位，後來賴在“立法院”的表現也是排名第一的“立委”，賴4年“立委”任期做完之後，被黃國昌主席找來當民眾黨政策會執行長，最近藍白合共推政見，幕後都是賴在負責處理相關細節。



柯文哲最後也勉勵賴香伶接下來要繼續努力工作，他笑說，每天早上7點半準時上班，工作到晚上10點，然後周一工作到周日，開會一定要有會議記錄，會議記錄一定要有追蹤系統，他相信賴可以把過去在台北市政府被他折磨過的經驗與工作文化，繼續堅持下去。

