民眾黨批綠召委藐視法治　最可恥的一天！

民眾黨委員李貞秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月16日電／“立法院”內政委員會今日邀請台“內政部長”劉世芳率所屬機關進行業務報告並備詢，在台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀要求質詢劉世芳未果，變成李對著空氣質詢的荒謬場面。民眾黨“立法院”黨團隨後發布聲明強烈抨擊，批評內政委員會召委、民進黨籍“立委”李柏毅違背議事中立、藐視中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示，並指執政黨刻意規避監督、掩護官員逃避質詢，形容此為內政委員會“最可恥的一天”。



民眾黨團指出，民眾黨“立法委員”李貞秀今日於內政委員會，針對人民最關心的“居住正義”議題充分準備，依法行使質詢權，她向官員提出尖銳且具體的提問：“請問賴清德選前承諾的百萬戶社宅，如今全面跳票，你們要如何面對選民？”李貞秀更揭露，當前社宅興辦計劃全卡關，而“中央住都中心”竟然淪為“酬庸中心”，人事費用不斷暴增、還放任已完工的上百戶社宅閒置養蚊子。對此，民進黨劉世芳等“吃台灣米、喝台灣水”的大官們，對於人民的居住議題的痛苦視若無睹，只會不斷以“務實調整”的話術，繼續欺騙人民。



民眾黨團說，面對李貞秀接連拋出的問題，劉世芳無力回應，枯坐席間裝傻。她既無勇氣為政策辯護，也無能力提出改進方向，人民看見的，也衹有逃避與推諉、卸責。



民眾黨團指出，更令人遺憾的是，內政委員會召委李柏毅不僅沒有維持會議中立與秩序，反而樂於替執政黨“看門”；李柏毅以個人與政黨立場粗暴干預議事程序，強行限縮、閹割“立法委員”職權。李柏毅刻意用“李貞秀女士”來稱呼，以為這樣可以羞辱民眾黨與“立委”李貞秀，殊不知他暴露的是自己的無知，與對陸配根深蒂固的“歧視”心態。李柏毅羞辱的，其實是過去口口聲聲高喊進步與平權的民進黨自己。



民眾黨團強調，這不只是發生在“立法院”的事，民進黨不斷操作族群與身分議題，將陸配與新住民當成政治鬥爭的工具，這將使其他上百萬在台灣落地生根、努力生活的陸配家庭，也公然遭到標籤化、污名化，公然被歧視與打壓。



民眾黨團副總召王安祥、“立委”洪毓祥今日直接前往內政委員會聲援李貞秀，並向李柏毅表達強烈抗議，洪毓祥更直接請李柏毅停止踐踏議事制度、停止護航官員逃避監督。



民眾黨團更在此嚴正要求民進黨政府：停止踐踏“中華民國”的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺。台灣民眾黨相信，一個真正自信的民主社會，不會透過打壓弱勢族群來鞏固權力；真正善良正義的台灣人，不會容忍民進黨一再顛倒是非黑白、製造對立衝突。當制度被踐踏、當民主被扭曲、當弱勢被歧視，民眾黨團將繼續為人民強力監督政府。



民眾黨團表示，我們絕對不會退讓，也不會選擇沉默。