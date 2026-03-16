李四川成立新北競辦媒體群　網羅朱侯人馬

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／2026新北市長選舉升溫，中國國民黨新北市長參選人李四川近期成立競選辦公室，網羅前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜人馬，包括曾任雙北市府顧問的宋自強、新北市府副秘書長張其強及新北市府顧問李麗圳，分別主導選戰策略、新聞輿情和地方組織，並招攬具實務經驗的媒體人，協助對外溝通，李四川團隊整合藍營人才和資源強化戰力。



媒體報導，李四川競選辦公室媒體群今天成立，除新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強，將投入輔選工作，主導媒體輿情與對外溝通。群組中也發現，曾任侯友宜“總統競辦”發言人吳亮賢、有多名年輕新血加入，包括前壹電視、中天主播陳欣怡，以及曾在國民黨文傳會服務的李亮頤等多名年輕幕僚。議員江怡臻也加入，可能擔任發言人。



除了競選團隊“鐵三角”之外，據瞭解，朱立倫擔任黨主席期間靠著“萊爾校長”系列影片而備受好評的新媒體製作團隊，也將在外部支援李四川選戰，負責操盤社群和輿情戰。



宋自強在2018年侯友宜首次參選新北市長時投入選戰團隊，2024年侯友宜選完後，便受蔣萬安市府邀請擔任台北市府顧問。



現任新北市副秘書長、媒體人出身的張其強，曾是《TVBS》電視台資深製作人，2009年起進入桃園縣政府擔任機要秘書、觀傳局長，一路隨朱立倫轉戰新北市府擔任新聞局長，2018年侯友宜上任後轉任觀傳局長、副秘書長，並替侯打2024大選選戰，過程中負責主責新聞媒體輿情戰。



第三人則是李麗圳，在台北縣長周錫偉任內擔任過民政局長，在朱、侯市府期間擔任社會局長、市府顧問，而在侯友宜同意後，近期也借將給李四川加入競選團隊中。



李四川15日出席三重果菜市場平安宴，身旁的引導者為朱立倫辦公室主任江俊霆，他曾任新北市經濟發展局、民政局長、國民黨副秘書長，是跟隨朱立倫多年的子弟兵，也將投入輔選工作，協助李四川聯繫、熟悉地方。



31歲的陳欣怡曾任壹電視與中天主播，2024大選後離開媒體，目前熱衷衝浪與自由潛水；25歲的李亮頤則曾在國民黨文傳會服務。



32歲的吳亮賢政治大學中文系畢業，持有合格教師證，曾任國、高中教師。後因志向轉向新聞業，主要報導新北市府會、地方及黨政新聞。曾擔任侯友宜市長連任及“總統競選”的媒體聯繫窗口，也曾任職中國時報與聯合報記者。



李四川競選團隊逐漸成形，宋自強多次替朱立倫操刀選戰，傳出將擔任總軍師，主導選戰議題、擘劃政見；李麗圳將負責地方組織，強化基層動員能量；至於選戰操盤手，曾任侯友宜競選總幹事的前國民黨“立委”林鴻池是熱門人選。