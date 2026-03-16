張啟楷：嘉義市若藍白整合　成下架綠指標區

台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷受訪。(照片：《中午來開匯》) 中評社台北3月16日電／嘉義市長選戰升溫，藍白綠都已提名選將參選。台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷今天接受廣播節目專訪表示，嘉義市是藍白合作的指標區，目前兩黨初步共識是在3月底前完成民調，產生國民黨與民眾黨共同推舉的唯一候選人。張並強調，嘉義市若能成功整合併勝選，將成為2028年下架民進黨的重要示範模式。



針對年底嘉義市長選舉，民進黨提名“立委”王美惠，國民黨提名醫師翁壽良，民眾黨提名前“立委”張啟楷參選。



張啟楷今天接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹訪問時指出，原本期待透過協調產生人選，因國民黨徵召的翁壽良堅持參選，最終走向民調初選。他認為民調時間應越早越好，因為民進黨王美惠早已備戰，嘉義市選情本就屬於綠大於藍的艱困選區，在野力量若因內耗拖延整合，將給予對手更多優勢。



張啟楷強調，這場選戰不僅是地方選舉，更關係到民眾黨在2026年的指標性意義。因此，民眾黨前主席柯文哲高度關注嘉義選情，甚至開玩笑說，若身為選戰總幹事的他連嘉義都輸掉，未來恐難有補血機會。



出身嘉義的張啟楷談到過去兩年已完成許多地方服務，包括阿里山小火車安全改善、協助檜意森活村爭議等。針對民生政策，張主張廣建社會住宅，批評賴清德在社宅政見上跳票，原訂13萬戶卻縮減規模。



此外，他計劃推動嘉義市鐵路高架化後的空間開發，成立大通二通商圈，結合文化與文創產業吸引年輕人回流。福利方面則提出擴大長輩健保補助，並將每個月的乘車點數擴大使用範圍至計程車與掛號費，同時爭取孕婦乘車補貼與營養午餐品質升級。



張啟楷說，自己並非衹有周末才回嘉義，而是長期深入基層，甚至春節期間跑遍宮廟慶典，聽到無數鼓勵與勸進。