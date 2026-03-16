郭正亮：伊朗9戰果讓特朗普灰頭土臉

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月16日電／美伊戰事進入第三周，美國總統特朗普喊話要各國協助保障霍爾木茲海峽安全。不過，澳洲和英國都拒絕、日本也說暫不考慮。特朗普還表示，如果中國不幫助疏通霍爾木茲海峽的原油運輸，他可能會推遲習特會。對此，前“立委”郭正亮16日在網路節目指出，9個伊朗讓特朗普灰頭土臉的“戰果”，他也分析這次戰爭美國最大的失分，就是美軍在中東31個基地、有17個被炸爛。



郭正亮16日在網路節目《觀點│亮點交鋒》指出，這場戰爭非常奇特，伊朗只要不輸就是贏，美國是只要不贏就是輸，這句話大家要把它放到腦袋裡，這是兵法。伊朗已經設定不輸就是贏，因為時間對伊朗有利，而且它在改變整個阿拉伯半島的局勢，美國只要是不贏就是輸，美國作為全球霸權，竟然連伊朗都搞不定，不能解除霍爾木茲海峽及紅海的危機。



郭正亮分析，霸權在各個地緣的關鍵點都是連動的，霍爾木茲海峽會連動到麻六甲海峽，麻六甲海峽之所以重要，是因為波斯灣石油到亞洲都要經過麻六甲海峽，要是你源頭被封、麻六甲有什麼作用？整個地緣政治的連環扣被打破，對美國來說是重傷。



“打到現在，伊朗做到很多事情都讓美國汗流浹背”。郭正亮指出9個伊朗讓美國灰頭土臉的“戰果”：第一，政權更迭沒有發生；第二，美國沒有辦法摧毀伊朗的核設施；第三，美國沒有辦法讓伊朗的導彈失去攻擊力；第四、美國沒有辦法讓伊朗的導彈不攻擊美軍基地。美國目前在中東31個基地，確定被摧毀的有17個，這個以前從沒發生過；第五，美國失去了在中東布置的高精密雷達。美國在全球有8個薩德雷達，在中東4個全部被摧毀。以前波灣這些國家想，我有美軍基地我被保護，但是現在反過來變成，我有美軍基地我被打，美國的威信何在？



第六、美國累積幾十年的彈藥量，在伊朗戰爭這兩周內瞬間消耗，讓美國不得不到亞洲調集彈藥，韓國的薩德飛彈6個發射架、48枚薩德飛彈都被調走，日本佐世保兩艘驅逐艦被調走，上面有2500個海軍陸戰隊，高市早苗說了，這是美軍在日本最有戰力的陸戰隊；第七、封鎖霍爾木茲海峽形成能源危機，美國無法阻止；第八、美國不得不取消對俄羅斯的制裁，以便讓俄羅斯的油進入國際市場來降低能源危機；第九、就是阿拉伯半島，未來一定會重新評估跟美國的關係，因為有美軍基地不等於保護。阿拉伯半島最親美的國家就是阿聯酋，這次被炸得最慘，伊朗發現美軍去打哈爾克島有幾顆火箭彈是從阿聯酋發射的，馬上報復把阿聯酋炸了一頓，還炸了在阿聯酋的亞馬遜，因為伊朗認為亞馬遜提供美軍算力。



郭正亮認為，美軍基地都是阿拉伯人蓋的，你美國不但不能保護我，還變成被攻擊的目標，這一點是美國這次戰爭最大的失分。戰後美國在中東的基地面臨重建問題，但是你認為，中東國家還會讓美國重建嗎？